Policie našla u bytu v Bohumíně stopy hořlaviny. ‚Podezřelého jsme ještě nevyslechli,‘ říká její šéf Kužel

Policie po sobotním požáru panelového domu v Bohumíně na Karvinsku zadržela jednoho člověka, potvrdil Radiožurnálu ředitel krajské policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel. Mluvčí policie pak uvedla, že i vyšetřovatelé našli v blízkosti bytu stopy po hořlavé látce. Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vše nasvědčuje tomu, že šlo o žhářský útok. Tragédii nepřežilo celkem 11 lidí, mezi oběťmi jsou tři děti. Bohumín 9:41 9. srpna 2020

Předpokládám, že už jste vyslechli člověka, kterého jste včera zadrželi, nebo je to jinak?

Ještě ne. Probíhají přípravné práce pro další procesní úkony, prvotní pro nás bylo ohledání a zajištění místa činu. Míst bylo několik: jednak přímo byt nahoře, který hořel, potom šlo také o okolí domu. Jsme teprve na začátku, celé vyšetřování začíná. Neradi bychom udělali nějakou chybu a nechceme vést vyšetřování v přímém přenosu médií. Informace, které zazněly na začátku, mohu potvrdit, nicméně rozplétáme to, jak se příběh stal.

Na základě čeho jste člověka zadrželi?

Šlo o určité indicie, které nás vedly k tomu, že by se mohlo jednat o podezřelého.

Kriminalisté pokračují i dnes v ohledání místa tragické události. Jsou nařízeny soudní pitvy a na ztotožnění obětí se podílí policisté ze speciálního týmu z Prahy. — Policie ČR (@PolicieCZ) August 9, 2020

Máte už představu, kdy ho vyslechnete?

Bez komentáře.

Zadrželi jste kvůli požáru ještě někoho dalšího, nebo máte pouze tohoto člověka?

Ne, nemohu potvrdit, že bychom zadrželi někoho dalšího. Zkoumáme v souvislosti s případem jen jednu osobu, budeme dále pracovat v průběhu dneška a dalších dní.

Nadále tedy platí, že se po Bohumíně nepohybuje pachatel, který by mohl žhářský útok spáchat znovu?

Já jsem to řekl už včera, takovou indicii nemáme.

Ohnisko požáru

Máte na základě procesních úkonů už nějakou představu, co bylo příčinou požáru, proč se požár tak rychle rozšířil a proč se oběti nemohly dostat ven?

První věc je, že jsme ohledali místo činu, což prováděli experti policie i hasičského záchranného sboru. Zjištění teď dáváme dohromady. Určitě bylo ohnisko přímo u bytu, co bylo iniciační látkou, jestli benzín či něco podobného, bude předmětem zkoumání. Celý příběh, který na místě činu proběhl, se nám z hlediska časové osy dobře utváří, protože máme hodně svědků.

Říkáte, že ohnisko nebylo přímo v bytě. Znamená to, že vzniklo někde na chodbě?

To právě zkoumáme. Včera jsme to řešili s vyšetřovatelem hasičů i ředitelem Hasičského záchranného sboru Vladimírem Vlčkem a zatím se nám jeví, že ohnisko bylo na začátku bytu. Prostředí je ale hodně zdevastované. Hasiči se samozřejmě snažili požár nejdřív uhasit, tak si asi dovedete představit, jak to tam vypadá. Mám informaci, že tam cosi doutnalo a znovu se snažilo zahořet. Hasiči na místě pořád pracují.

Jak dlouho tohle ještě bude trvat? Ptám se z toho důvodu, že nás zajímá, zda a kdy se evakuovaní obyvatelé budou moci vrátit do svých bytů zpátky.

Policie bude ve své práci pokračovat dál, ale ohledání místa činu již dokončila a objekt předala. Ze strany hasičů tam budou ještě dobíhat nějaké práce, jako je zajištění toho, aby se znovu něco nerozhořelo. Dům pro obyvatele je už návratný dnes. Kdy ale bude obyvatelný, to můžeme spekulovat – nalily se tam hektolitry vody, takže je určitě promočený. To už musí ale zhodnotit sami nájemníci.

Máte už představu, kdy budete veřejnosti moci sdělit nějaké nové informace?

Nechci spekulovat a dělat z toho vyšetřování v přímém přenosu. V rámci Moravskoslezského kraje to nemáme ve zvyku. Informace můžou být zítra, za týden i za měsíc.