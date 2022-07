Hasiči zasahují v Božanech na Broumovsku na hranicích s Polskem, hoří tam lesní porost ve skalách

Několik jednotek hasičů zasahuje u lesního požáru ve skalách u obce Božanov na Broumovsku. Z lesa vychází kouř, místo je v těžko přístupném terénu u hranic s Polskem. Ve čtvrtek to řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Událost byla podle ní nahlášena ve 14:54. Na místě pomáhá s hašením také policejní vrtulník. Božanov 17:50 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči. | Foto: Tomáš Adamec

„Je to ve skalách nad Božanovem. Na místě nám vypomáhají i polské dobrovolné jednotky. Provádíme průzkum, zjišťujeme rozsah požáru,“ řekla Götzová.

Vrtulník provedl první shozy. Požár je v okolí státní hranice a částečně zasahuje i do Polska. Na místě nám vypomáhají i polské dobrovolné jednotky. Plnění bambivaku zajišťují dobrovolné jednotky na české straně. pic.twitter.com/gJEh5HOYJc — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) July 21, 2022

Požár je u státní hranice a částečně zasahuje i do Polska. Hasiči natahují dopravní vedení pro přepravu vody do skal. „Hašení pomocí letecké techniky nám pomáhá dostat větší množství vody i do těch jen velmi těžko přístupných míst. Plnění bambivaku zajišťují dobrovolné jednotky na české straně,“ řekla Götzová.

Požár vypukl v CHKO Broumovsko v blízkosti Broumovských stěn, které se táhnou v délce asi 12 kilometrů mezi Broumovem a Policí nad Metují a jsou protkány sítí turistických stezek. Broumovské stěny, spolu s nedalekými a známějšími Adršpašsko-teplickými skalami, patří mezi oblíbené turistické cíle v Královéhradeckém kraji.

Připravujeme podrobnosti.