Při požáru v domě v České Lípě se šest lidí nadýchalo zplodin. Příčinou byla pravděpodobně svíčka

Lékárny začínají ověřovat pravost léků na předpis. Až třetinu ale výrobci nestihli zaevidovat

I neověřitelné léky ale lékárníci budou moct pacientům vydávat, a to až do konce roku, do kdy platí přechodné bezsankční období. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.