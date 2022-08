Evakuovaní obyvatelé z Hřenska se téměř po třech týdnech vracejí domů. Hasiči dál hlídají ohniska

Lidé evakuovaní z Hřenska a jeho částí Mezná a Mezní Louka se začali vracet téměř po třech týdnech domů, odkud je vyhnal rozsáhlý lesní požár. Návrat začal podle plánu v 9.00, do Mezné a Mezní Louky se dostanou pouze s povolenkami, pro turisty zůstává oblast uzavřená. Do osad se navíc lidé dostanou jen přes Vysokou Lípu, silnice ze Hřenska do Mezné je zatím dál zavřená. Hřensko/Vysoká Lípa (Děčínsko) 10:12 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasič v Mezné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nedaleko zámečku u Vysoké Lípy stojí u zákazu vjezdu a vstupu policejní hlídka. Místní se policistům prokazují dokladem a povolenkou, kterou jim vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hlídky budou na místě nejméně do 31. srpna, a to ve dne i v noci, aby do osad nevnikl někdo bez povolení.

Obyvatelé osad a chalupáři spoléhají na pomoc dobrovolníků. „Volali nám i kamarádi, se kterými roky nejsme v kontaktu, že přijedou. Mám v plánu vzít velké hrnce a navařit a společnými silami se na to vrhneme,“ uvedli manželé Kozderovi.

Kdy se dobrovolníci budou moct do osad, kde oheň úplně zničil tři domy a další poškodil, dostat, zatím není jasné. Místní jsou však jedna komunita a jak řekli novinářům, budou si pomáhat i navzájem.

Hřensko bude v sobotu přístupné i pro turisty, místní podnikatelé se na ně už v pátek, kdy hasiči požár uhasili, začali připravovat. Soutěsky však plameny i intenzivní zásah poničily, proto se tam výletníci nedostanou.

Hasiči dál hlídají ohniska

V národním parku České Švýcarsko byl v noci klid, drony objevily tři místa se zvýšenou teplotou v okolí Pravčické brány a Kozího hřbetu, uvedli ráno hasiči na twitteru.

V pátek hasiči požár po 20 dnech dohasili, v sobotu pokračuje fáze takzvané technologické pomoci, kterou koordinuje štáb Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

V pátek hasiči předali poslední uhašené místo správě národního parku. Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají dobrovolní hasiči, na místě zůstává 22 dobrovolných jednotek, což představuje 72 hasičů s 35 kusy techniky.

V Mezní Louce zůstala navíc prozatímní hasičská stanice, kde je 40 profesionálních hasičů. Zůstat by tam měli asi do konce srpna. Vlastní požární hlídky zřídila i správa parku.

Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka budou dál požářiště monitorovat také drony s termokamerami. Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, v pátek odletěly, ještě odpoledne ale nabíraly vodu z Labe a prolévaly půdu nad Hřenskem.

Ohniska je podle Vlčka důležité hlídat a případně včas zasáhnout. Helikoptéry se tak mohou v případě potřeby do oblasti vrátit do 30 minut.

ÚSTECKÝ KRAJ - V souvislosti s dnešním otevřením silnice I/62 z Děčína přes Hřensko k hraničnímu přechodu se SRN, upozorňujeme, že z německé strany je komunikace prozatím uzavřena. Přes hraniční přechod tudíž nelze do SRN projet. O případné změně budeme informovat.#policieulk — Policie ČR (@PolicieCZ) August 13, 2022