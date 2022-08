ONLINE: Hasiči v Českém Švýcarsku zmenšují plochu požáru. Kvůli horku se musí častěji střídat

Požár v Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří dál zmenšovat. Z původní zasažené plochy tisíc hektarů se k pondělnímu večeru podařilo oheň snížit na oblast o velikosti 600 hektarů. Během úterý by mělo dojít ke zmenšení o obdobně velkou plochu a úplná likvidace by se zásahovým jednotkám měla podařit do několika dnů. Požár je zcela pod kontrolou od pondělní 20. hodiny. V úterý to uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

