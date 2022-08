Chceme soutěsky opravit a zachránit sezonu, rozsah škod zatím neznáme, říká starosta Hřenska

Hasiči povolávají do Českého Švýcarska další posily kvůli požárům. Plameny v okolí Hřenska stále nemají plně pod kontrolou. I když se jim povedlo zmenšit plochu zásahu zhruba o pětinu, stále hoří přibližně na deseti kilometrech čtverečních. V prvních dnech plameny ohrožovaly z bezprostřední blízkosti obec Hřensko. Podle nezávislého starosty Zdeňka Pánka, který byl hostem vysílání Radiožurnálu, měla obec štěstí, že v ní shořely jen tři domy. rozhovor Hřensko 12:58 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Mezné shořely tři domy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé se včera (v neděli) mohli vrátit do Vysoké Lípy. Mluvčí hasičů Milan Rudolf řekl, že se nedá odhadnout, kdy se budou moci vrátit evakuovaní obyvatelé Hřenska a těch dalších osad, které pod obec spadají, tedy Mezná a Mezní Louka. Jaké zprávy máte vy?

Mám ty samé zprávy co vy. Určitým způsobem je to pozitivní signál i z psychologického hlediska, že někteří obyvatelé v rámci národního parku se mohou vrátit do svých domovů.

Včera se hasiči teprve dostaly do soutěsek a mohou hasit pod převisy, přibližuje starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Poslechněte si rozhovor

Je celkem logické, že my ve Hřensku a přímo na Mezné budeme až poslední, protože v tomto úzkém regionu se pohybuje nesčetné množství techniky a hasičů. Takže kdyby se do té oblasti mohli vrátit nazpátek naši občané, tak by nepochybně vytvářeli překážku právě pro zasahující jednotky.

Vy jste s evakuovanými lidmi od vás z Hřenska v kontaktu?

Situace, že v Hřensku hoří, mě zastihla v Turecku, tak jsem se potom okamžitě vrátil. Ale mám zprávy, že evakuace proběhla v naprostém pořádku a žádné negativní signály zatím nemáme. A pochopitelně, pakliže by někdo z evakuovaných potřeboval pomoc, jsme připraveni tak okamžitě učinit.

Máte nějaké informace o tom, jak to evakuovaní lidé prožívají?

Starostu jsem dělal i v roce 2002, kdy byla velikánská povodeň, my ve Hřensku jsme na tyto živelní události v uvozovkách malinko zvyklí. Nic mimořádného se potom neudálo, nepochybně nepříjemné bylo, že lidé se museli evakuovat v noci. Zatímco my na Mezné, kde bydlím já, v odpoledních hodinách.

Na Mezné napáchaly plameny asi největší škody na domech. Už víte přesný nebo alespoň přibližný rozsah škod? Kolik budou stát opravy a jak dlouho budou trvat?

To je velká neznámá. Já si osadu Mezná pochopitelně minimálně dvakrát projedu a zmapuji tamní následky. Špatné je to, že nám shořely tři domy. Je to velmi špatné. Když jsem se díval na okolí, tak Mezná měla skutečně velikánské štěstí, že neshořely i další domy. Hasiči prakticky zabránili tomu, že Mezná mohla být vymazána ze světa.

A pokud jde o samotný rozsah škod, ten zatím neznáme. Pochopitelně musí přijít odborníci a znalci, a teprve poté budeme moci vystopovat, jaká škoda skutečně vznikla. Ale důležitá je okolnost, že včera v podvečerních hodinách se hasiči mohli dostat do soutěsek.

To znamená, že dosud hasili seshora směrem dolů, ale zásah nebyl tak aktivní, jako když mohou hasit zezdola nahoru do převisů. Takže bych se v pondělí mohl snad dozvědět, v jakém stavu je naše srubová stavba, lodičky a pokladny.

Pakliže by byly v dobrém stavu, tak bych chtěl, abychom co nejdříve mohli vstoupit do soutěsek. Chceme je dát do takového stavu, abychom letošní sezonu zachránili a mohli přivítat další a nové turisty.

Je pravda, že Hřensko je samozřejmě především turistická oblast. Chcete ho o soutěsky zprovoznit co nejdřív, ale tušíte alespoň nějaký termín? A byl jste se tam už podívat osobně?

Teprve v neděli v podvečerních hodinách tam prý byli hasiči. Je tak logické, že já jsem tam vstoupit nemohl. Učiním všechno, abych se tam mohl podívat. A teprve poté, až si sám vizuálně představím, jaké tam byly napáchány škody, si udělám představu, jak dlouho nám bude trvat soutěsky opravit.

Je něco, co byste teď potřeboval od dobrovolníků v Hřensku?

My teď prakticky máme všechno, dá se říci. Nám se nabízí mnoho lidí, kteří by nám chtěli pomoci. Ale vyzývám je, aby nejezdili, protože by nám tady teď překáželi. A navíc policie by je do toho uzavřeného prostoru nepustila. Ale pakliže nám Hasičský záchranný sbor umožní, abychom opravovali soutěsky, tak nepochybně využijeme každou ruku, aby nám s touto prací pomohla.