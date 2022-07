Stav nebezpečí kvůli požáru v Českém Švýcarsku podle hejtmana Ústeckého kraje zatím vyhlášen nebude

Stav nebezpečí kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO) vyhlášen nebude. Hasiči zásah zvládají vlastními prostředky. Nejvíc jednotek je aktuálně u obce Mezná, kde úplně shořely tři budovy, další dvě oheň poškodil částečně. Požár se podle hejtmana zatím dál nešíří, situaci může ještě ovlivnit počasí. Hejtman to řekl po úterním jednání krajské bezpečnostní rady. Ústí nad Labem 11:45 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči v Hřensku | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Nenaplňuje to znaky toho, že by se vyhlásil stav nebezpečí,“ řekl hejtman. Podle něj hasiči zásah zatím zvládají svou technikou a svými silami. Vyhlášení stavu nouze bude hejtman znovu projednávat v úterý večer, pokud se situace nezlepší.

Hasiči mají požár u Mezné pod kontrolou, s nejvyšší pravděpodobností se podle hejtmana dál šířit nebude. „Pokud nebude foukat vítr,“ podotkl. Hasiči na místě chtějí utvořit ochrannou linii a na loukách sekají trávu, aby co nejvíce zamezili šíření. Nejvíc jednotek zasahuje právě tam.

S plameny bojuje zhruba 300 hasičů, další čtyři týmy se zhruba 60 lidmi tam vyráží. S hasebními pracemi pomáhají i čtyři vrtulníky a dvě letadla. „Nevypadá to, že by se oheň rozšířil až do Janova, jednotky jsou tam také, ale pořád říkám, že je to na počasí,“ doplnil Schiller.

Hasičům se podařilo dostat nad hotely na pravé straně řeky Kamenice ve Hřensku, kam se požár rozšířil v noci. Hejtman uvedl, že se musela evakuovat většina obyvatel a obec je uzavřená kvůli zásahu hasičů.

Pomoc přijde ze zahraničí

Česko kvůli požáru požádalo Slovensko o půjčení hasicích vrtulníků, které nedávno pomáhaly hasit požáry ve Slovinsku, a poptává v dalších státech velkokapacitní letadla na hašení. Pomoc v podobě vrtulníku nabídlo Polsko, řekl ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Tomáš Pořízek.

Na pomoc v úterý kolegům vyrazili hasiči z několika krajů, například z Libereckého kraje poslali zásahovou techniku se skupinou 18 lidí. Hřensko, obvykle přes léto plné turistů, je nyní zcela prázdné. V obci směrem od Labe ke vstupu do soutěsek se pohybují pouze hasiči a policisté.

Ve směru na Hřensko je policejní zátaras už za děčínskou částí Loubí. Zápach kouře hlásili od rána hasičům lidé nejen z Ústeckého, ale tak z Libereckého, Pardubického, Středočeského kraje a z Prahy. V Hřensku přímo je zápach velmi silný.