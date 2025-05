Požár domu v Ostravě nejspíše zapříčinila elektrická koloběžka. Mohlo jít o neodbornou manipulaci s ní

Středeční požár sedmipatrového domu v Ostravě-Dubině zapříčinila elektrická koloběžka. Není jasné, zda bylo vznícení zapříčiněné technickou závadou, neodbornou manipulací s ní nebo cizím zaviněním. Podle informací, které serveru iROZHLAS.cz poskytla policejní mluvčí Eva Michalíková, vyšetřovatelé nevylučují žádnou z možností. Kriminalisté případ vyšetřují jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Ostrava 18:30 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

K incidentu došlo v sedmipodlažním domě v ulici Milana Fialy ve středu krátce po poledni. Výbuch vyrazil okna a dveře, následně dům zachvátil požár. Policisté a hasiči spojenými silami evakuovali čtyři desítky obyvatel domu, osm z nich bylo třeba převézt do nemocnice.

Hasičům se požár podařilo lokalizovat po 45 minutách. Po hodině velitel zásahu oznámil jeho likvidaci.

Kolem 14.00 se mohli obyvatelé nezasažených bytů vracet do svých domovů, protože nebezpečí dle statika již nehrozilo.

„Následující den, jakmile to okolnosti dovolily, došlo k ohledání místa požářiště, kterého byli přítomni policejní specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Na místo byl povolán také kynolog se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření,“ uvedla mluvčí Michalíková.

„Podle předběžného zjištění vyplývá, že exploze a následný požár by mohl vzniknout od elektrokoloběžky. Zda má však souvislost s baterií při nabíjení, či šlo o technickou závadu nebo o neodbornou manipulaci, určí až výsledky expertiz. Samozřejmě nemůžeme vyloučit ani cizí zavinění,“ podotkla.

„Momentálně musíme pracovat se všemi verzemi. Ta nesprávná manipulace (s elektrickou koloběžkou pozn. red.) může znamenat třeba, že někdo nějakým způsobem neodborně zasahuje do jejího motoru nebo baterky. To mají samozřejmě dělat technici, firmy, které se na to specializují, ale spousta domácích kutilů se tak snaží nějakým způsobem si koloběžku zrychlit,“ doplnila Michalíková.

„Neodborné manipulování s jakýmkoliv elektronickým výrobkem samozřejmě může vést například ke zkratu, proto by v tomto případě mohlo dojít i k explozi a následnému požáru. Ale co se skutečně stalo, to ukážou až výsledky analýzy, “ připomíná Michalíková.