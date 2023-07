Česko se neshodne, kdo bude hasit lesy ze vzduchu. Nekula si před rezignací vzpomněl na armádu

Dva týdny před svou rezignací se ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) sešel se šéfem armády Karlem Řehkou. Zajímalo ho, jakou techniku mají vojáci pro letecké hašení.

Ve stejnou dobu už ale jeho úředníci soutěžili na totéž soukromého poskytovatele. Tendr byl vypsaný po průtazích, kdy se ukázalo, že se resorty zemědělství, životního prostředí a hasiči neshodnou na představách o hašení ze vzduchu.

S českou pomocí při zvládání lesních požárů od července počítala Evropská unie, naše zapojení má ale zpoždění. Praha 6:00 3. července 2023

Poslední květnové pondělí měl tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v diáři netradiční schůzku. Jak zjistily iROZHLAS.cz a Radiožurnál, na třetí si pozval náčelníka generálního štábu Karla Řehku, kterého požádal, aby mu osobně prezentoval, co všechno může armáda použít k hašení.

„Zajímal se o naše kapacity a schopnosti v oblasti hašení, doložil jsem mu, jaké máme kapacity dnes a co plánujeme do budoucna, že je plánujeme rozšiřovat,“ potvrdil na dotaz Českého rozhlasu šéf české armády Karel Řehka.

Kromě toho, že se agenda těchto dvou mužů příliš často nepřekrývá, bylo setkání zvláštní ještě něčím jiným. Tou dobou už totiž týden běžel tendr Nekulova ministerstva na zajištění leteckého hašení - soukromou firmou.

Resort zemědělství ve veřejné zakázce společně s hasiči a ministerstvem životního prostředí sháněl firmu, která by během letošního léta držela se svými dvěma vrtulníky pohotovost a v případě požáru přiletěla na pomoc.

Ještě před vypsáním tendru ministr Nekula upozorňoval na to, že se požadovanou techniku nemusí podařit zajistit. Nabídnout ji totiž zvládá jen několik zahraničních společností. Vyplývá to z Nekulova dopisu ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), který má Český rozhlas k dispozici.

Kdo se nakonec do soutěže přihlásil a kdo vyhrál, není jasné. Ministerstvo výsledky stále vyhodnocuje.

Nekula mezitím rezignoval. Svůj odchod vysvětlil tak, že necítí podporu od své strany. Rozhodnutí o tom, kdo bude sloužit jako jakási hasící záchranka pro české lesy, nechal na svém nástupci. Zda jeho odchod souvisí i se zmíněným tendrem, není jasné.

Časová osa kauzy červen 2022: první schůzka skupiny pro leteckou hasičskou službu (ministerstva zemědělství a životního prostředí, Armády ČR, hasičů, policie a lesníků)

přelom července a srpna 2022: požár v národním parku České Švýcarsko

září 2022: další schůzka skupiny pro leteckou hasičskou službu – upřesňuje požadavky na hasicí stroje

prosinec 2022: ministerstvo zemědělství si dělá předběžnou konzultaci ohledně poskytovatelů služby

únor 2023: ministr zemědělství Nekula píše ministru vnitra Rakušanovi, že z tendr možná bude neúspěšný

březen 2023: ministr životního prostředí Hladík slibuje pronájem hasicích vrtulníku na základě tendru vypsaného resortem zemědělství

22. května 2023: ministerstvo zemědělství vypisuje tendr (soutěž skončila 23. června, výsledek ještě není znám)

29. května 2023: schůzka ministra zemědělství Nekuly a náčelníka generálního štábu Řehky

30. května 2023: Evropská komise potvrdila českým hasičům grant na pronájem vrtulníků, aby se mohli zapojit do celounijní pohotovosti RescEU. Evropské peníze pokryjí 75 procent nákladů na držení pohotovosti

1. červenec 2023: Česko se mělo zapojit do RescEU (termín ale nestihlo)

Z unijní kasy

Že by se Česko mělo chystat na budoucnost, jejíž součástí jsou častější lesní požáry, se začalo řešit ještě před tím dosud nejničivějším, který loni na přelomu července a srpna zdevastoval národní park České Švýcarsko.

V červnu 2022 se vedení hasičů potkalo se zástupci ministerstva zemědělství, životního prostředí, české armády, policie a s lesníky. Společně mluvili o tom, jak má budoucí systém letecké hasičské služby vypadat. Odstartovat měl už o rok později, v létě 2023.

Jak vyplývá ze zápisu z první schůzky, který má Český rozhlas také k dispozici, hasiči tehdy chtěli letadla, která by unesla každé tisíc litrů vody, a minimálně jedno, které by zvládlo pojmout dva tisíce litrů.

Dále se v textu píše, že by letecké hašení „do budoucna bylo vhodné zajišťovat státním provozovatelem, optimálně Armádou České republiky s vyhovujícím víceúčelovým leteckým prostředkem“.

Následky obřího požáru v České Švýcarsku. Místní starostové chtěli po vládě, aby se situace už neopakovala. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V závěru hasiči slibují, že se obrátí na ministerstvo obrany. Armáda by se podle nich do leteckého hašení mohla zapojit od roku 2025.

Postupem času se ale ukázalo, že představy dotčených institucí o tom, jak by měla letecká hasičská pohotovost fungovat, se rozcházejí.

Jak zjistily iROZHLAS.cz a Radiožurnál, od června 2022 až do schůzky ministra Nekuly se šéfem armády Řehkou na konci května 2023 se s armádou nikdo o leteckém hašení nebavil.

Tým složený z hasičů a zástupců ministerstev zemědělství a životního prostředí se mezitím ale sešel několikrát, aby se budoucností leteckého hašení zabýval.

Česko nakonec pro letošní léto zvolilo dočasné řešení v podobě soutěže na pronájem vrtulníků od soukromého poskytovatele.

Vrtulníky nemají sloužit pouze pro domácí potřebu, ale od 1. července do 31. srpna se mají zapojit také do projektu Evropské unie RescEU, který mimo jiné zajišťuje pohotovost pro letecké hašení požárů na území států unie. Díky tomu by 75 procent nákladů na pronájem vrtulníků zaplatila místo české státní kasy společná evropská pokladna.

Grant 52 milionů, o který žádali hasiči, potvrdila Evropská komise 30. května. Začít s hasičskou leteckou pohotovostí 1. července, jak Česko původně slibovalo, ale nestihlo.

Změny a pochyby

Mezi loňským červnem a letošním květnem, kdy se začaly úřady o nové koncepci pro hašení lesů ze vzduchu bavit, se ale událo víc než v úvodu zmíněná neobvyklá schůzka ministra zemědělství s náčelníkem generálního štábu.

Na konci loňského července se nedaleko Hřenska v severních Čechách rozhořel obří lesní požár. Do jeho hašení se zapojila česká armáda i zahraniční technika z unijního systému, do kterého chce Česko letos poprvé také přispět, byť se zpožděním.

Skupina pro leteckou hasičskou službu se znovu schází právě po tomto požáru – v září 2022. Na základě zkušenosti s požárem ojedinělého rozsahu v národním parku České Švýcarsko hasiči usuzují, že původně zamýšlená kapacita letadla tisíc litrů nebude stačit, a mění své požadavky.

Nově žádají, aby letadla, která budou držet přes letní měsíce pohotovost, unesla minimálně dva a půl tisíce litrů vody, ideálně však tři tisíce.

V polovině února 2023 si tedy ministři Nekula a Rakušan vyměňují dopisy. Šéf ministerstva vnitra po svém kolegovi žádá, aby na letadla vypsal tendr. Nově požaduje „leteckou techniku s objemem hasicí nádrže minimálně 3000 litrů“.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ředitel Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž, březen 2023 | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Nekula Rakušanovi odpovídá, že změny v požadavcích akceptuje, ale upozorňuje ho na úskalí, která vyplynula z předběžných pohovorů s potenciálními uchazeči.

Leteckou techniku s parametry zadanými hasiči podle něj mohl nabídnout jen „omezený okruh zahraničních dodavatelů“, a proto hrozilo „riziko neúspěchu zadávacího řízení z důvodu absence nabídky“.

Jak již popsal server Novinky.cz, při předběžné tržní konzultaci se v prosinci 2022 ukázalo, že to, co Česko chce, umí jen dvě zahraniční firmy: španělský Air Tractor s letouny a slovenský Tech-Mont s vrtulníky.

Podmínky zakázky české firmy kritizovaly a zpochybňovaly je jako „účelové“. Stěžovaly si i na to, že zadání nahrává spíše firmám s vrtulníky než těm s hasicími letadly. Veřejná zakázka pak nakonec byla skutečně vypsána pouze na vrtulníky.

Další hráč na scéně

V březnu 2023 se navíc do celé záležitosti výrazněji vkládá ministerstvo životního prostředí.

27. března, zhruba dva týdny po svém jmenování, se nový ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vydává na návštěvu Českého Švýcarska. Doprovází ho i generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, nový šéf parku Petr Kříž a také místní starostové.

V chladném a deštivém dni společně prochází spáleniště. Ve vzduchu se chvílemi vznáší sněhové vločky a taky napětí. Někteří starostové totiž nejsou spokojení s dosavadními plány na zajištění toho, aby se loňská zkáza už neopakovala.

Na tiskové konferenci ministr Hladík oznamuje, že Česko bude mít letos k dispozici pronajaté vrtulníky. Na dotazy novinářů pak upřesnil, že má jít o dva stroje s kapacitou tři tisíce litrů. A také uvedl, že vrtulníky chce mít ministerstvo pronajaté od května do září, kdy je hlavní sezona požárů.

Armádní vrtulník Mi-17, který loni pomáhal při hašení požáru v Českém Švýcarsku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přes prázdninové měsíce měl provoz vrtulníků pokrýt zmiňovaný evropský grant. Na zbývající měsíce se mělo složit ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství. To také mělo zakázku vypsat.

Na začátku května ale Hladíkův plán padá. Ministerstvo zemědělství totiž do té doby tendr nevypsalo, a navíc tvrdilo, že pro letošní rok nikdy neplánovalo vypsání zakázky na delší období než zmiňované dva letní měsíce.

Zajímavé a perspektivní

Ministerstvo zemědělství tendr vypisuje 22. května 2023. Resort nakonec skutečně poptává dva vrtulníky s kapacitou tři tisíce litrů na dva měsíce. Týden poté však přichází v úvodu popsaná schůzka. Šéf ministerstva zemědělství Nekula se sám obrací na generální štáb české armády. Proč, není jasné.

„Pan ministr intenzivně vyhledával možné zdroje úspor ministerstva zemědělství za účelem napjatého státního rozpočtu, a v rámci toho oslovil i náčelníka generálního štábu s žádostí o informaci k možnostem Armády České republiky ve věci zajištění letecké hasičské služby v letošním roce,“ odpověděl mluvčí resortu Vojtěch Bílý na dotaz, proč se ministr začal zajímat o kapacity armády až v době, kdy už soutěž běžela, a nikoliv ještě před vypsáním veřejné zakázky.

V další odpovědi si ale Bílý protiřečí, když tvrdí, že „v rámci jednoho z úvodních společných jednání (...) vyplynul závěr, že optimálním řešením by bylo zajištění Armádou ČR a že k zapojení Armády ČR do letecké hasičské služby dojde perspektivně v roce 2025“ a pokračuje:

„Bylo tak zřejmé, že pro letošní rok (a rok 2024) se zapojením Armády ČR nemáme počítat, proto jsme s nimi o zajištění r. 2023 nejednali“.

Podle Bílého je navíc využití armádních vrtulníků „zajímavou, efektivní a perspektivní cestou k zajištění leteckého hašení“.

Samotní hasiči to ale vidí jinak. V odpovědích pro Český rozhlas zdůrazňují, že potřebují okamžitě dostupnou leteckou hasičskou službu sedm dní v týdnu a 24 hodin denně, „která nebude omezována vlastními aktivitami a úkoly Armády ČR a jejími závazky vůči NATO“.

Místo armády se teď hasiči spoléhají na policii, která má vlastní leteckou službu a už dřív pohotovost na hašení požárů zajišťovala. Jenže ani ta nyní nemá kapacity, které by splňovaly podmínky evropského pohotovostního systému. To chtějí za policisty vyřešit sami hasiči, kteří už Evropskou komisi požádali o peníze na nákup dvou vrtulníků.

Rovněž armáda posiluje své možnosti. Během letošního roku se vzdušné síly rozrostou o 16 amerických vrtulníků. K hašení podle mluvčí generálního štábu Vlastimily Cyprisové už nyní můžou vojáci použít deset vrtulníků W-3A Sokol a pět helikoptér Mi-17.

Vojáci mají dva menší hasicí vaky, přičemž do každého se vejde 1600 litrů vody. Větší vak, který unese 2950 litrů, se opravuje, hotovo má být letos na podzim. Druhý, stejně velký vak, dostane armáda v srpnu.

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) vydržel ve funkci ministra zemědělství rok a půl | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Český rozhlas se opakovaně pokoušel kontaktovat dnes již exministra Nekulu, aby svůj postup vysvětlil. Ten ale nereagoval. Ministerstvo životního prostředí odmítá, že by o Nekulově vyjednávání s armádou vědělo.

Další zapojený resort, ministerstvo vnitra, reportérky odkázal na hasiče. Podle těch se jednání týkalo jen pomoci armády s hašením na několik dní, ne držení pohotovosti. Jak ale serveru iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí Cyprisová, armáda by byla schopná dvouměsíční hasičskou pohotovost zastat.

Mezitím čas běží a teplota stoupá. Původně jednoduchý úkol – posílit leteckou pohotovost o dva stroje – se kvůli nejasné komunikaci mezi jednotlivými státními institucemi zpozdil a zkomplikoval. Jak vyplývá z odpovědí, které poskytly Českému rozhlasu, často jeden neví, co dělá druhý, případně si dokonce protiřečí.

Kromě toho taky Česko zatím nechává partnery v Evropské unii v nejistotě, jestli se alespoň se zpožděním zapojí do systému letecké hasičské pohotovosti, na což už před měsícem dostalo peníze ze společné kasy.