Přenos požáru ovlivní především živé stromy. Žhavé jehličí je to, co letí, tvrdí náměstek ministryně

Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku se hasiči dál snaží dostat pod kontrolu. Plameny podle mluvčího tamního národního parku zasáhly zhruba tisíc hektarů, tedy téměř osminu rozlohy parku. Požár ale zasáhl i jeho okolí, například v Mezné shořely tři domy. „Spadané dřevo komplikuje zásah hasičům, nicméně to není jediný problém," řekl Radiožurnálu náměstek ministryně životního prostředí Tomáš Tesař. rozhovor Hřensko 10:30 27. července 2022

V Českém Švýcarsku hořel les už dřív, podle biologů si s tím příroda dokáže většinou poradit. Jak vy přemýšlíte o možné příčině požáru?

My víme objektivně, že o víkendu nebyla bouřka, čili jako laik můžu asi vyloučit úder blesku. V drtivé většině případů je příčinou lidská nedbalost. To je asi vše, co k tomu můžu teď říct. Profesionálové se to samozřejmě pokusí vyšetřit a zjistit, odkud a jakým způsobem se požár šířil.

Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku se hasiči dál snaží dostat pod kontrolu. O situaci hovořil náměstek ministryně životního prostředí Tomáš Tesař

Podle think tanku Czech Forest může za šíření ohně to, že se správa parku rozhodla ponechat v lese velké množství suchého kůrovcového dříví. Podle ministryně Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) to ale na rozsah požáru vliv nemělo. Jak tedy ten požár ovlivnila dosavadní péče o národní park?

Já si myslím, že primárně je třeba říci, že nehoří pouze v národním parku, byť ten požár je obrovský. Na území České republiky jsme v posledních třech dnech zaznamenali tři lesní požáry, hoří na jihu Evropy, to vnímáme už několik let. Příčina je samozřejmě dána klimatickou změnou, tyto extrémní situace bohužel nahrávají této situaci.

Teď, když je potřeba řešit tento problém, nechci rozpoutávat politickou nebo odbornou debatu, na to bude jistě dost času, až se podaří to území uchránit.

To, co lze objektivně říct je, že to dřevo, které je spadané a ponechané v tom místě, komplikuje zásah hasičům. Nicméně to není jediný problém, geomorfologie toho místa je velmi komplikovaná, jsou tam skály a skalní průrvy. Dochází tam k proudění vzduchu, kterým nejsou normální les a normální území postižené.

Také je třeba připomenout, že suché dřevo je palivem pro požár, ale přenos požáru a jeho dynamiku ovlivní především živé stromy, smrčiny a jehličnaté stromy. Když se vítr opře do té stěny, tak žhavé jehličí je to, co letí do dalšího území. Takže já bych si teď netroufnul říct jasný závěr.

My víme, že debata, jestli ponechávat nebo neponechávat dříví v lese, je odborná a možná z části i politická a bude nepochybně pokračovat. Nicméně v současné době si myslím, že je to na pořadu dne se začít přít, až se tento požár podaří dostat pod kontrolu, a to území přestane být ohrožováno.