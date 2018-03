Padla obžaloba za vypálení kostela v Gutech. Obviněným mladíkům hrozí až 15 let vězení

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě obžaloval tři mladíky obviněné z loňského úmyslného zapálení památkově chráněného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. V úterý to uvedla Česká televize. Krajský soud v Ostravě podle mluvčího Jiřího Barče zatím obžalobu neobdržel. Požár způsobil škodu přes 20 milionů korun. Dvěma obžalovaným hrozí podle ČT až 15 let vězení, třetímu, kterému v době požáru ještě nebylo 18, hrozí až pět let.

Ostrava 21:09 20. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít