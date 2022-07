V Kralupech nad Vltavou stále hoří plastový odpad. Hasiči musí hromady rozhrabat a prolít vodou

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku hasiči v noci na středu pokračovali v likvidaci rozsáhlého požáru plastového odpadu v areálu kovošrotu. Hořet začalo v úterý před 17.00, byl vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu, který stále trvá. Zásah jednotek trvá více než 13 hodin. Mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář Radiožurnálu sdělil, že hašení bude na delší dobu. Praha 8:57 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Kralupách na Vltavou probíhají hasičské práce přes 13 hodin | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové zřejmě požár nezpůsobí finanční škodu, protože jde o odpad. Jeden z hasičů utrpěl lehčí poranění.

„V současné chvíli probíhá střídání jednotek,“ přiblížil pro Radiožurnál situaci mluvčí hasičů středočeského kraje Tomáš Bakalář.

‍ Zásah u požáru odpadu v areálu sběrných surovin v Kralupech pokračoval celou noc. Hasiči nepřetržitě bojují s požárem nahromaděného odpadu. Zásah bude s určitostí trvat celý den, možná i déle. pic.twitter.com/Fy62ICseVn — Kralupy nad Vltavou (@mestokralupy) July 6, 2022

„Je to zásah na delší dobu, je potřeba rozhrabávat hromadu plastů a postupně to prolévat vodou,“ doplnil postup hašení mluvčí. Dodal, že obyvatelé blízké obce Chvatěruby by kvůli hustému dýmu neměli větrat.

U požáru v noci zasahovalo 30 jednotek hasičů a speciální technika, například rypadla na rozhrabávání.

Nárůst škodlivých látek

Chemická jednotka z laboratoře v Kamenici, která monitoruje případný únik škodlivých látek do ovzduší, naměřila kolem půlnoci v místě zásahu podlimitní, tedy mírně zvýšené hodnoty. „Na dalších místech byla měření negativní,“ doplnil Bakalář.

V úterý odpoledne začala hořet zhruba 50 metrů široká hromada plastového odpadu v areálu kovošrotu, který je v průmyslové části města.

Kolem 19.00 zvýšili hasiči stupeň poplachu na nejvyšší, který vyhlašují při mimořádných událostech, například pokud je nasazen vyšší počet zasahujících jednotek.

Policie se bude zabývat vyšetřováním příčin požáru až po dohašení. Podle Schneeweissové bude při vyšetřování zřejmě pracovat s variantami nedbalosti a úmyslného založení, v areálu byl podle ní před několika dny menší požár.