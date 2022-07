Na nebezpečí požáru v souvislosti s kůrovcem jsme upozorňovali, ale vysmáli se nám, říká Linhart

Kvůli požáru v národním parku České Švýcarsko muselo opustit domovy na 450 lidí. Tři domy plameny zničily úplně. O tom, jak situace ovlivní podnikatelskou činnost okolních obcí a že na nebezpečí požárů spojené s kůrovcovou kalamitou obce opakovaně upozorňovaly, promluvil v ranním vysílání Radiožurnálu senátor a předseda Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a místostarosta Krásné Lípy na Děčínsku Zbyněk Linhart (STAN). Rozhovor Krásná Lípa 15:04 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Linhart (STAN) | Zdroj: Profimedia

Krásnou Lípu a okolí požár přímo nezasáhl, přesto se zeptám, jak se celá situace dotýká obyvatel města a okolí?

Dotýká se to tak jako velké části republiky. Už několik dní je všude kouř, padá popílek a jde cítit smrad. A i z dálky jsme několik nocí, vlastně minimálně dvě, viděli ten žár. Nepřímo se nás to dotkne minimálně také v oblasti cestovního ruchu a s tím souvisejících záležitostech.

Nějaký čas bude zřejmě zakázán vstup do částí národního parku. Jak to zasáhne tamní podnikatele?

Samozřejmě, po těch letech covidových to bude další katastrofa pro podnikání nejenom v cestovním ruchu. A je kuriózní, že se dozvídáme, že je národní park uzavřen, otevřen, uzavřen, otevřen. Prostě Správa národního parku České Švýcarsko neví, co dělá, takže zavírá národní park, ale vlastně oficiálně zavřený není a domnívám se, že minimálně od Jetřichovic na sever k tomu není důvod. (Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) po poledni rozhodla, že vstup do národního parku České Švýcarsko plošně nezakáže, poz. red.)

Je čas začít řešit spor, zda měli suché, kůrovcem napadené stromy v národním parku České Švýcarsko likvidovat nebo nechat?

Ne, ten spor myslím dávno není a uměle se znova vyvolává. My jsme pochopili, obce i ochranářská veřejnost tuplem, že v tom množství toho kalamitního dřeva a kůrovce není ten spor asi už řešitelný, když to přerostlo přes hlavu před dvěma, třemi lety v tak velkém rozsahu.

My jsme ale v tom smyslu tedy následně upozorňovali, že pokud to takto je, že to přináší s sebou nějaká rizika, například požární nebezpečí. Na to jsme opakovaně upozorňovali jako obce.

Chtěli jsme, abychom se minimálně o tom dokázali bavit, byli na to připravení, ale dopisy jsme nedostávali, ani odpovědi. Anebo se nám dostávalo výsměchů, že moc koukáme na televizi a na americké filmy apod. Čili zlehčovalo se to. V minulosti se to zlehčovalo a máme, co muselo zákonitě přijít. Bohužel.