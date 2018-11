Zápach po požáru v Letech u Prahy bude mizet jen pomalu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé

Ve kterých částech Prahy by lidé neměli větrat?

V ranních hodinách, tedy mezi osmou a devátou, jsme doporučovali nevětrat v jihozápadní části Prahy. Naši chemici ale poté vyhodnotili, že by se kvůli inverznímu počasí mohl zápach rozšířit nad celou Prahu, takže jsme doporučení rozšířili.

Podle ČHMÚ jsou zatím rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Během dne by se situace měla zlepšit. „Nyní nás ovlivňuje okluzní fronta a inverzní vrstva je už vysoko, ve výšce kolem 1000 metrů,“ vysvětluje Štefan Handžák z ČHMÚ. V noci se ale nejspíš podmínky opět mírně zhorší.

Jak dlouho bude ještě doporučení trvat?

V odpoledních hodinách by se ta inverze měla rozpustit a mělo by se to zlepšit. Počasí nám nicméně přeje. Nefouká vítr, takže zápach nepostupuje do širšího okolí.

Co tedy přesně v ovzduší zapáchá?

To jsou zplodiny hoření, tedy klasický zápach po požáru. Taky je potřeba zdůraznit, že zápach může způsobit i to, že lidé zatopili v kamnech. Dohromady s tím požárem to může způsobovat, že lidé v Praze cítí zápach. Pravděpodobně by ho totiž kvůli tomu, že se kouř při inverzi drží při zemi, cítili i bez požáru.

Je ten zápach toxický?

Chemici v žádném místě, kde měřili, nezaznamenali zvýšenou toxicitu, nikde to nepřevyšuje běžné hodnoty. Je to opravdu jen nepříjemný zápach, není životu nebezpečný.

Jaká jste přijali opatření?

Máme v ulicích chemiky pražských hasičů a přímo u haly je chemická laboratoř ze středočeské Kamenice. Pražští policisté a hasiči potom jezdí v ulicích a vysvětlují lidem, co se děje. Navíc spolupracujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem.