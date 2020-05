Na Mladoboleslavsku hoří mlýn. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, s plameny bojují desítky lidí

V Brodcích na Mladoboleslavsku hoří mlýn. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Zásah komplikuje členitost budovy i uskladněná mouka, popsal mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Nikdo se nezranil. Vedení společnosti J.A. Langer a synové, která mlýn provozuje, se zatím odmítlo k události vyjádřit. Brodce 13:24 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Hasičský záchranný sbor ČR

Hořet začalo kolem 10.00. Na místě podle Gabriela zasahuje 17 jednotek, s plameny tak bojují desítky hasičů. K požáru dorazil i kontejner se speciálními hasivy nebo cisterny se suchou pěnou. Plameny zde hasí i podnikoví hasiči ze Škoda Auto.

Mlýn je na levém břehu Jizery a je využívaný. „Je tam několik tun mouky, což je jedno z rizik, které tam na hasiče číhá,“ řekl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

@HZS_ScK Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu, na místě zasahuje 17 jednotek. Zásah probíhá za pomoci pěny OneSeven. Hasiči provádí přirozené odvětrávání. Místy prohořely stropy. 2

Hasiči stále nemají požár pod kontrolou. „Nejedná se o nijak dramaticky rozvinutý požár, spíše jde o to, že je to dispozičně velmi členitý, uvnitř převážně dřevěný objekt,“ dodal. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škoda bude podle mluvčího vyšší.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.