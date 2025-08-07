Požár na jihu Francie si vyžádal jednu oběť a spálil větší území než Paříž. Hasiči s ním bojují třetí den
Hasiči na jihu Francie třetí den bojují s rozsáhlým lesním požárem, který spálil vegetaci v oblasti o velikosti 16 000 hektarů, což odpovídá rozloze větší než Paříž. Jeden člověk v důsledku požáru zemřel. Záběry z místa ukazovaly oblaka kouře stoupající nad lesní oblastí v departmentu Aude v regionu Languedoc-Roussillon na jihu Francie, informovala agentura Reuters.
„V tuto chvíli se požár ještě nepodařilo dostat pod kontrolu,“ řekl jeden z vedoucích hasičských operací Christophe Magny. Letošní největší lesní požár, který se rozšířil poblíž hranic se Španělskem směrem k pobřeží Středozemního moře, je zároveň nejrozsáhlejším ve Francii nejméně od roku 2006, kdy úřady začaly tyto údaje zaznamenávat.
Také je největším od 70. let 20. století v oblasti Středozemního moře, napsala agentura AFP. Vypukl v úterý odpoledne ve vesnici Ribaute mezi Carcassonne a Narbonne a zničil už víc než 16 000 hektarů vegetace a borového lesa, uvedl Magny.
Teplejší a sušší léta ve středomořské oblasti zvyšují riziko lesních požárů. Část Pyrenejského poloostrova a jih Francie čelí od začátku týdne další vlně veder.