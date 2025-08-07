Požár na jihu Francie si vyžádal jednu oběť a spálil větší území než Paříž. Hasiči s ním bojují třetí den

Hasiči na jihu Francie třetí den bojují s rozsáhlým lesním požárem, který spálil vegetaci v oblasti o velikosti 16 000 hektarů, což odpovídá rozloze větší než Paříž. Jeden člověk v důsledku požáru zemřel. Záběry z místa ukazovaly oblaka kouře stoupající nad lesní oblastí v departmentu Aude v regionu Languedoc-Roussillon na jihu Francie, informovala agentura Reuters.

Paříž Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Požár ve Francii

Požár ve Francii | Foto: Abdul Saboor | Zdroj: Reuters

„V tuto chvíli se požár ještě nepodařilo dostat pod kontrolu,“ řekl jeden z vedoucích hasičských operací Christophe Magny. Letošní největší lesní požár, který se rozšířil poblíž hranic se Španělskem směrem k pobřeží Středozemního moře, je zároveň nejrozsáhlejším ve Francii nejméně od roku 2006, kdy úřady začaly tyto údaje zaznamenávat.

Také je největším od 70. let 20. století v oblasti Středozemního moře, napsala agentura AFP. Vypukl v úterý odpoledne ve vesnici Ribaute mezi Carcassonne a Narbonne a zničil už víc než 16 000 hektarů vegetace a borového lesa, uvedl Magny.

Teplejší a sušší léta ve středomořské oblasti zvyšují riziko lesních požárů. Část Pyrenejského poloostrova a jih Francie čelí od začátku týdne další vlně veder.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme