ONLINE: Oheň v národním parku České Švýcarsko se dál šíří. Hasiči evakuovali desítky lidí

Hasiči kvůli požáru v národním parku České Švýcarsko evakuují obyvatele z obce Mezná a osady Mezní Louka. Jde o desítky lidí, které hasiči převážejí do Krásné Lípy. Jsou tam pro ně připraveny náhradní prostory. Řekl to mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Ještě před tím hasiči evakuovali zhruba 80 lidí z Pravčické brány a desítky skautů se evakuovaly z tábora v Dolském Mlýně. Sledujeme online Hřensko (Děčínsko) 18:56 25. července 2022

Hejtman kraje Jan Schiller (ANO) po jednání krizového štábu řekl, že plameny jsou nedaleko obytných domů. Otázkou podle něj je, co se stane v noci, kdy hasiči nemohou v zásahu naplno pokračovat.

U Hřenska na Děčínsku zasahuje více než 150 hasičů. Požár se už rozšířil i na německou stranu. O evakuaci Hřenska zatím krizový štáb nepřemýšlí. Kouř už je však cítit i v obci, hoří porosty na skalách, které se tyčí nad vesnicí.

Odpoledne se evakuovali i někteří hasiči, začaly totiž hořet koruny stromů. „V současnosti je kladen důraz na dopravu vody, která je dopravována kyvadlově. Kvůli tomu byly povolány také německé jednotky,“ řekl zhruba v 15.30 mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Jednotky se však vrátily zpět kvůli rozšíření požáru na německé straně. Z Libereckého a Středočeského kraje hasiči stahují cisterny, dodal mluvčí.

„Chtěl bych požádat hlavně turisty, aby přehodnotili své plány, aby sem nejezdili,“ řekl hejtman Schiller. Podle něj byl už dopoledne vydán zákaz o vstupu do lesů. Kromě Krásné Lípy nabídl součinnost také Děčín.

Někteří turisté ubytovaní v Mezné či v Mezní Louce vyrazili na výlet a nemají své věci. Podle hejtmana je k ubytovacím zařízením dovezou hasiči. Turista z Německa v pondělí řekl, že jel na výlet a při cestě zpátky se dozvěděl o evakuaci jeho hotelu.

Großer #Waldbrand seit gestern in der Nähe des berühmten #Prebischtor #Pravickabrana in der #BöhmischenSchweiz, heute mit Evakuierung von Personen am Prebischtor und Ausbreitung in die #SächsischeSchweiz! pic.twitter.com/FxoSeH1qcE — Thomas Richter (@ThomasLiaoFan) July 25, 2022

„Jel jsem na kole kolem zastávky a brečela tam paní s dítětem. Řekly mi, že mají ve stejném hotelu jako já všechny věci a nemají se pro ně jak dostat,“ řekl v pondělí turista. Podle jeho slov ženu i s dítětem nakonec někdo k ubytování dovezl, on čeká na odvoz u zbrojnice ve Hřensku.

Na místo přijela ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). „Do Hřenska jsem přijela bezodkladně. Právě se ve zdejší hasičské zbrojnici účastním jednání krizového štábu. Situace kolem požáru v národním parku České Švýcarsko je kritická,“ uvedla na twitteru.

Les mezi Hřenskem a Pravčickou bránou začal hořet v neděli ráno, hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. V pondělí dopoledne hasiči uvedli, že se požár dál nešíří. Odpoledne se ale vývoj zvrátil a oheň se kvůli větru začal znovu šířit.

Nejvíce pomáhají vrtulníky

Přístup hasičů k požáru komplikuje terén, konkrétně stromy, které zůstaly po kůrovcové kalamitě a suchu z minulých let.

„Hoří také vrchní hřeben skalnatého území u řeky Labe a u říčky Kamenice, kam se velice těžko dostáváme, takže nám pomáhají vrtulníky,“ řekl mluvčí krajských hasičů Rudolf.

Vrtulníky zároveň označil za nejdůležitější hasební prostředek. Na místě se střídají v intervalu osmi až deseti minut. Nad hořící místa nalétává také hasičské letadlo.

„Bude to vícedenní zásah. Určitě nejsme schopni uhasit požár do rána, a to i vzhledem k tomu, že vrtulníky v noci hasit nemohou. Bude to tak pouze na hasičích, kteří se to území budou pokoušet udržet,“ očekává Rudolf a dodal, že někteří hasiči musí opouštět své pozice a pokračovat v hasících pracích ze vzdálenějších míst.