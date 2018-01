Velký požár v pražských Čimicích. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu

Hasiči přijeli na místo požáru v ulici Čimická na Praze 8 v pondělí po 18. hodině. Po půl sedmé rozdělil velitel zásah do tří bojových úseků. Jednotky dobrovolných hasičů zatím držely pohotovost na svých stanicích.

„V prostoru byly dřevěné provizorní přístřešky, které plameny zachvátily v plném rozsahu. Zplodiny hoření a sálavé teplo poškodily fasádu vedlejšího pěti patrového obytného domu. Plameny se pak rozšířily na střechu a do podkroví jednopodlažního rodinného domu,“ informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Kolem čtvrt na osm bylo na místě už 13 jednotek hasičů. Chemická služba na místě nenaměřila zvýšenou koncetraci škodlivých látek.

Kvůli požáru nejely od 18:00 autobusy přes zastávky Čimice a Libeňská, informoval web pražského dopravního podniku. Autobusové linky 145, 152 a 202 byly odkloněny přes Dolní Chabry.

V souvislosti s likvidací požaru v Praze 8 byla uzavřena ulice Čimická pro veškerou dopravu i MHD. Policisté odklánějí dopravu okolními ulicemi. — Policie ČR (@PolicieCZ) 29. ledna 2018

Požár v pražské Čimické ulici měli hasiči od půl deváté pod kontrolou. Na místě ale stále zasahovalo šest jednotek profesionálních a sedm jednotek dobrovolných hasičů. Plameny zasáhly dřevěné přístavky autodílny vedle rodinného domu.

„Plameny se rozšířili do podkroví rodinného domu. My stále dohašujeme a snažíme se zabránit tomu, aby část těch plamenů se ještě dostala dále do střechy,“ popsal Radiožurnálu mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Z domu nedaleko požáru evakuovali policisté starší ženu.

Policisté z nemovitosti nedaleko požáru evakuovali starší ženu, kterou předali do péče rodinným příslušníkům. — Policie ČR (@PolicieCZ) 29. ledna 2018

Hasiči z objektu vynesli několik propan-butanových tlakových lahví, které následně ochlazovali. Z místa požáru postupně odjížděly jednotky hasičů.

Likvidaci požáru oznámili hasiči na twitteru v půl jedenácté večer. V úterý dorazí na místo vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu požáru.

Krátce před půl 9 dostali hasiči požár pod kontrolu, jednotky se redukují a vyšetřovatelé příčin požárů se na místo vrátí zítra k došetření. — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 29. ledna 2018

Co je 3. stupeň požárního poplach? III. stupeň = velký případ - zásahu se zúčastní maximálně 15 jednotek - povolány mohou být i jednotky ze sousedních okresů - ohroženo musí být například několik budov, což je případ požáru v Čimicích (může jít také o ohrožení železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob)