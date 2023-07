Na jaké odškodnění mají turisté v Řecku nárok? ‚Když vám shoří věci, obraťte se na pojišťovnu,‘ radí právník

Evakuace z hotelu jen v plavkách, nereagující delegátka, přespávání v neklimatizovaném suterénu bez jídla. I takové jsou zkušenosti Čechů, kterým dovolenou na Rhodosu překazil rozsáhlý požár. O právních aspektech nynějšího řeckého dramatu z pohledu cestovních kanceláří a jejich klientů mluvil pro Radiožurnál advokát Jakub Keresteši, vedoucí právnického týmu projektu Zkažená dovolená CZ. Rozhovor Praha 14:11 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští turisté, kteří se vrátili pravidelnou linkou z řeckého ostrova Rhodos | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Nakolik mimořádná je z vašeho pohledu situace pro cestovní kanceláře, které pořádají zájezdy do tohoto regionu řadu let?

Situace bez pochyby výjimečná je, obávám se, že na ni cestovní kanceláře nebyly zcela připraveny. Nicméně například z hlediska celkového počtu zájezdů, vezmeme-li v úvahu, kolik destinací je v Řecku a do kolika zemí se cestuje v létě z České republiky, tak bude počet zasažených zájezdů pravděpodobně v promile procenta.

Čeho se mohou domáhat ti, kdo jsou za těchto okolností ze zasažených oblastí narychlo evakuovaní?

Klient, který neobdrží zaplacenou službu, pokud je z oblasti evakuován, musí do jiného hotelu, tak bez ohledu na to, že cestovní kancelář neodpovídá za požár, má nárok na slevu z ceny zájezdu.

Určitě za stěhování do jiného hotelu, pokud tam nejsou poskytnuty stejné služby, tak i slevu za neposkytnutí služeb. A pokud by byl předčasně odvezen z destinace, tak i za nevyčerpané dny.

Je možné si v té souvislosti nárokovat odškodnění za tzv. nemajetkovou újmu, tedy po předčasném ukončení dovolené?

To bohužel nikoli. Tam to zákonodárce vcelku spravedlivě podělil, že sice nárok na slevu z ceny zákazník má, ale nárok na nemajetkovou újmu, tzv. náhradu ztráty radosti z dovolené, už nikoli.

Situace by ale byla jiná, pokud by tam cestovní kanceláře lidi dále vozily, byť do nezasažených letovisek, a požár by se do nich rozšířil, tak jelikož to mohly odvrátit, tak se domnívám, že v tomhle případě by tam byl i nárok na nemajetkovou újmu.

Právě se chci ptát na to, jaké možnosti mají ti, kdo si koupili zájezd do letoviska, které neleží přímo v ohrožené zóně. Úřady ji neoznačují za nebezpečnou oblast. Znamená to, že jim v tuto chvíli nezbývá, než se tam s cestovkou vydat, pokud nechtějí platit poplatek za storno, nebo přijít o celou částku, kterou zaplatili?

Občanský zákoník uvádí možnosti, při kterých může klient odstoupit od smlouvy o zájezdu a jsou mu vráceny veškeré prostředky, tudíž nebude uplatněno právo cestovní kanceláře na storno poplatky.

Tam je právě situace, kdy v destinaci nebo jejím bezprostředním okolí hrozí nebo probíhá mimořádná událost. Aktuálně lze těžko říct, jak by se případně soudy stavěly k tomu, pokud by cestující odstoupil od smlouvy, byť by jeho letovisko bylo prozatím neohroženo.

Nicméně vezmeme-li v úlohu všechny aspekty situace, tudíž že se požár šíří, není pod kontrolou, Rhodos je větrný ostrov a přichází i zprávy z nezasažených oblastí, že hotely jsou plné evakuovaných turistů a nejsou schopny poskytovat služby, které klient zaplatil, tak si myslím, že by k tomuto měly soudy případně přihlížet.

Frankfurtská tabulka

A co v takové situaci, kterou jste právě popsal, že jsou třeba ubytovací kapacity obsazeny evakuovanými turisty, musí splnit dotyčná cestovka, nebo do jaké míry by měla klientům kompenzovat nestandardní podmínky?

Nestandardní podmínky by určitě měla kompenzovat slevou z ceny zájezdu. Závisí samozřejmě na tom, jak moc nestandardní jsou ty podmínky, jak moc tam jsou nově příchozí cestující omezeni. A podle toho je například možné vycházet z Frankfurtské tabulky, která sice u nás není nikterak závazná, nicméně slouží jako vodítko, a ty slevy si tam vypočítat a dají se i sčítat k sobě.

Pokud by ministerstvo zahraničí vyhlásilo pro celý ostrov Rhodos nedoporučení tam cestovat, mělo by to nějakou právní váhu pro pozdější soudní procesy?

Cestovní kanceláře už teď uvádí, že nemají zákaz nebo nedoporučení ministerstva, ale myslím si, že to nemá žádný právní podklad.

Cestovní kancelář by se měla teď sama rozhodnout na základě vlastní vůle, jestli je pro ni vhodné tam klienty posílat za situace, která tam nyní panuje – obsazené hotely, riziko dalšího šíření požáru apod. Samozřejmě určitě by k tomu soud přihlédl, pokud tam ministerstvo doporučí necestovat a cestovní kanceláři tam nadále klienty vozit budou.

A v jakém případě se mohou turisté obrátit na pojišťovnu?

Na pojišťovnu se mohou obrátit v případě, že například nechali na hotelu svoje věci a ty věci shořely. Většina pojistných produktů si myslím, že kryje živelné události a následně by měla klientům nahradit škodu. S ohledem na to, že se jedná o mimořádnou okolnost, tak tuhle povinnost nemá cestovní kancelář.