Češi i přes požár dál odlétají na řecký ostrov Rhodos. ‚Zvažujeme omezení,‘ říká Smolek z ministerstva

Ministerstvo zahraničí zvažuje omezení letů na řecký ostrov Rhodos. Aktuálně nedoporučuje cesty do požárem zasažených míst. Z Řecka už se v noci vrátila tři letadla s českými turisty. Podle vrchního ředitele právní a konzulární sekce na ministerstvu zahraničí Martina Smolka na zpáteční let čekají ještě desítky Čechů. Na Rhodos ale jen v pondělí míří dalších 1200 Čechů. Podle Smolka teď bude resort řešit, jestli lety na ostrov dál neomezit. Rozhovor Praha 10:02 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Rhodos jen v pondělí míří dalších 1200 Čechů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik lidí teď na Rhodosu čeká na evakuaci do Česka a jak jsou na tom?

Jsou to aktuálně desítky osob, když se bavíme o českých turistech. Z velké části už se pohybují v blízkosti letiště.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Ranní interview Radiožurnálu s Martinem Smolkem

Jsou na Rhodosu nějací čeští turisté po vlastní ose, bez cestovní kanceláře nebo tam třeba žijí dlouhodobě a teď potřebují pomoct?

Jsou tam, měli jsme takové případy. Oproti těm s organizovanými cestovními kancelářemi je jich naprostá menšina.

Podařilo se nám konkrétně třeba jednu rodinu, která tam byla na vlastní pěst, dostat do mimořádného letu jedné ze dvou cestovních kanceláří, které tam včera (v neděli, pozn. red.) organizovaly noční lety. To se podařilo, ale lidí na vlastní pěst je tam naštěstí minimum.

Jaká je obecně situace lidí, kteří čekají na evakuaci? Jsou zajištění? Měli jsme svědectví jedné z turistek, která to viděla poněkud černě, protože se jí ani pořádně nedostávalo jídla.

Podle prvních informací, které jsem od našeho tamního týmu dostal brzy ráno, se nám zdá, že se situace postupně stabilizuje. Lidé už nemusí přespávat na pláži, pro každého se někde najde ubytování.

Pro část klientů se daří dokonce sehnat i plnohodnotný hotel. Zdaleka ne pro všechny, bohužel. Někdo tak musí přespávat v tělocvičnách, na stadionu, ale oproti první noci se situace postupně stabilizuje co do možnosti přespání.

Vrchní ředitel právní sekce na ministerstvu zahraničí Martin Smolek zastupuje Česko ve sporech před Soudním dvorem Evropské unie | Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat do oblasti Rhodosu zasažených požárem, zároveň varuje před vysokým rizikem požáru na celém ostrově. Plánujete varování rozšířit? A jak moc závazné takové varování je?

Jeden z důvodů, proč jsme na místo poslali naše lidi, byl, aby s řeckými orgány přímo na Rhodu zkonzultovali, zda a v jakém rozsahu bychom měli dále omezovat přílety na Rhodos. Teď jednají naši lidé s řeckými kolegy z místní pobočky řeckého ministerstva zahraničí.

Odjet teď na Rhodos? Pokud může zájezd proběhnout bezpečně, tak se dá využít jen storno, radí dTest Číst článek

Zároveň budou mít konzultaci se svými protějšky čeští hasičští důstojníci. V průběhu dne bychom měli mít naprosto přesné informace a podle toho se dál domlouvat s cestovními kancelářemi. Pokračujeme v našem neustálém kontaktu, abychom si řekli, v jakém případně množství a do jakých míst klienty na Rhodos dovážet.

Ale už je jisté, že někteří lidé tam do té doby určitě zamíří. Jak je vůbec možné, že i v tomto informačním vakuu, kdy všichni neví všechno na Rhodos některé cestovní kanceláře stále posílají další zájezdy? Jen v pondělí by podle našich informací mělo na ostrově přistát přes 1200 českých turistů, i když jedou do oblastí, kde zatím nehoří…

Je to tak, po domluvě s cestovními kancelářemi jsme na ně silně apelovali a oni to dodrželi, že nebudou nejenom do oblastí, které jsou už dnes zasaženy, ale i které by mohly být v krátké době zasaženy, navážet další turisty.

To splnili, nicméně vycházíme i z toho, co nám doposud sdělily řecké orgány, které zatím nedoporučují plošné zastavení letů na Rhodos. Jsme si ovšem vědomi toho, že některé státy jako Německo k tomuto kroku přistoupili.

Pravidelná linka - Praha - Rhodos - 4:20 - 24. 7. 2023 pic.twitter.com/NPWxaBMWbB — RayBaseley (@RayBaseley) July 24, 2023