Požár srubu na Českokrumlovsku způsobil škodu za 10 milionů. ‚Příčiny jsou zatím neznámé,‘ řekla mluvčí

Hasiči v pátek večer a v noci likvidovali požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku, v sobotu budou dál vyšetřovat příčinu požáru. Ohlášení dostali ve 20:45. Zasahovalo několik profesionálních i dobrovolných jednotek, hasiči vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu ze čtyř. Oheň zasáhl celý objekt, už když přijela první jednotka. Odhad škody je deset milionů korun, informovali hasiči na síti X.

„V 10.00 bude pokračovat šetření společně s policií, příčiny požáru jsou zatím neznámé. Jednotky se tam stále střídají kvůli dohledu, kdyby se požár objevil,“ řekla v sobotu mluvčí Monika Kocinová.

Hasiči během nočního zásahu u požáru vybudovali čerpací stanoviště, rozebrali střechu, nasadili i dron. Lokalizaci ohlásil velitel zásahu krátce po 23.15, kdy se přestal šířit.

