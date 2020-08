Kraj vyhlásil sbírku na pomoc po požáru v Bohumíně. Peníze bude možné posílat do poloviny září

„Sobotní událost v Bohumíně je nejtragičtějším požárem v republice za posledních 30 let. Moc děkuji všem, kteří se rozhodnou do sbírky přispět. Lidská sounáležitost a upřímný zájem je jedním ze způsobů, jak se dá čelit zlobě a nenávisti,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Příspěvek do sbírky by měl vložit také Moravskoslezský kraj. Zastupitelé o tom rozhodnou 3. září. Kraj chce postupovat podobně jako během loňské tragické střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Kraj ze svého rozpočtu přispěje do sbírky za každého zemřelého 100 000 korun a 50 000 za každého, kdo byl při požáru zraněn,“ uvedla Birklenová.

Na webových stránkách kraj bude denně zveřejňovat stav účtu i jednotlivé dary. „Zasláním prostředků na sbírkový účet dárci vyjadřují souhlas se zveřejněním jejich jména a zaslané finanční částky,“ doplnila.

Lidé by se pomoci měli dočkat také od státu. V neděli ji na místě tragédie avizovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Mělo by to být prostřednictvím probační a mediační služby, která spravuje fond pro pozůstalé po trestných činech.

Pomoc by se ale mohla dostat i dalším lidem z domu, jejichž byty byly poškozeny. Podle místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) je připraven jim pomoci i úřad práce, přes který mohou dosáhnout na okamžitou finanční pomoc až do 57 000 korun na byt. Rada města v pondělí projedná i slevy z nájmů.

Požár v 11. patře panelového domu v Nerudově ulici v části Nový Bohumín byl úmyslně založen v sobotu krátce před 18.00. Šest lidí včetně tří dětí zemřelo v bytě. Dalších pět zahynulo, když se snažili před ohněm zachránit skokem z okna. Muže, který žhářským útokem řešil údajně rodinné spory, policie obvinila z vraždy a obecného ohrožení, soud jej v úterý poslal do vazby.