Hasiči v Českém Švýcarsku hledají a dohašují skrytá ohniska. Pomáhají jim v tom drony i vrtulníky

Na tisíc hasičů bude ve středu dál likvidovat požáry v Českém Švýcarsku. Jejich plochu zmenšili o dalších skoro 100 hektarů, a to na 513. Celkově plameny zasáhly území větší než 1000 hektarů. Jak Radiožurnálu řekl mluvčí hasičů Martin Kavka, jednotky do okolí vyšlou několik dronů, které by měly zmapovat situaci na těžko dostupných místech. Právě na ta se ve středu hasiči podle Kavky zaměří. Hřensko 8:05 3. srpna 2022

„Tam je problém v tom, že kdyby se tam rozhořelo nějaká ohnisko, tak je to větší komplikace než v tom místě, kde dokážeme rychle zareagovat a přesunout tam techniku po pozemní cestě. To znamená, že na nepřístupný terén vysíláme hasiče, aby hledali to skrytá ohniska, případně dohašovali. Navádíme na to místo vrtulníky,“ popisuje Kavka.

Pokračuje masivní požární útok. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa jde hlavně o hašení požáru na těžko přístupných místech, jako je vrch Větrovec, Bouřňák, Triangl nebo Křídelní stěny. Menší ohniska požáru, se nachází Hřenskem přímo, ale i v soutěskách říčky Kamenice. Hasiči tam zasahují zavěšení na lanech.

Ze vzduchu jim bude pomáhat pět vrtulníků a pět letadel včetně švédských speciálů. Je nasazeno přes 300 vozů techniky, více než polovina z nich jsou hasičské cisterny.

Drony vylétly kolem půl šesté ráno. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa jsou vybavené termovizí a dávají hasičům přesné souřadnice míst, kde vznikají nová ohniska, a zároveň monitorují stav větších ohnisek.

Souřadnice mají i piloti vrtulníků, mohou tak hasit s přesností na dva metry vodou z bambi vaků. V této souvislosti se zásahy ze vzduchu stále vyzdvihují. Například jednodenní nasazení italských letadel bylo zásadní, protože díky nim se požár nerozrostl, ne za Českou cestu.