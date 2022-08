OBRAZEM: Nasazení, únava, ale i první úsměvy. Deset dní bojují hasiči s požárem v Českém Švýcarsku

„Ještě nedokážeme úplně posoudit všechny škody. Teď bude otázka, co vlastně požár udělal s příkrými skalními svahy, se skalními stěnami nad soutěskou a v soutěsce jako takové. Ale to bude asi předmětem dalšího posuzování, až se tam na to místo dostane naše skalní četa, naši geologové,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál mluvčí národního parku Tomáš Salov.

Potravinová pomoc i za 27 tisíc korun. Zasahující hasiče v Hřensku podporují desítky dobrovolníků Číst článek

Hasiči mají k dispozici dvě stovky cisteren a sto kusů další techniky jako čerpadla nebo čtyřkolky. „Pomocí lanové lezecké techniky se vyvazujeme na svazích a pomocí motorových pil si klestíme cestu, abychom aspoň tu nejlehčí mobilní techniku mohli dostat na místo,“ říká mluvčí ústeckých hasičů Milan Rudolf.

Hasiči předpokládají, že jejich postup bude v těžko přístupném terénu pomalý. Cestu si musí klestit pomocí motorových pil a využívají horolezeckou lanovou techniku. S mapováním situace pomáhají hasičům také drony. Ty ale musí na zem, jakmile nastoupí letecká hasicí technika.

Všem záchranářům se snaží zpříjemnit jejich těžkou práci desítky dobrovolníků. Vozí jim drobné občerstvení, vařené jídlo, nápoje nebo náplasti.