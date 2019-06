Požár v Holešovicích: zraněné hasiče propustili z nemocnice, policisté dál hledají příčinu

Hasiči v úterý zasahovali při požáru v bytovém domě v pražských Holešovicích, zraněno bylo 15 lidí | Foto: Roman Půta | Zdroj: HZS Praha



Tři hasiče zraněné při úterním požáru v pražských Holešovicích už propustili z nemocnice do domácího léčení. A brzy by se opět měli vrátit do služby. Serveru iROZHLAS.cz to ve středu řekla mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchanská. Policisté a hasiči dál hledají příčinu požáru.