ONLINE: Švédská letadla Air Tractor přistála. Požár v Českém Švýcarsku budou hasit i slovenské vrtulníky

Do Česka dorazila ze Švédska dvě letadla Air Tractor, která pomůžou hasičům s likvidací rozsáhlého požáru v národním parku České Švýcarsko. Před 13.00 přistála na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy. Při zásahu nad Hřenskem nahradí dva hasicí letouny Canadair z Itálie, které se musely v pátek vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově. Sledujeme online Praha 13:32 29. července 2022

Na zapůjčení švédských strojů se ve čtvrtek večer domluvil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se svým švédským protějškem Morganem Johanssonem. Podle hasičů by švédská letadla měla být po příletu a nezbytných procedurách okamžitě nasazena do akce.

Italské letouny pomáhaly s hašením v národním parku ve čtvrtek a podle mluvčího hasičů Ústeckého kraje Lukáše Marvana velmi pomohly. Dokázaly do Hlubokého dolu shodit 48 tisíc litrů vody za hodinu. Švédské stroje, které je nahradí, jsou podle odborných leteckých serverů původně zemědělské stroje. Podobně jako canadairy mohou nabírat vodu přímo z hladiny, přičemž každý pojme 3000 litrů vody, tedy asi polovinu toho, co letouny z Itálie.

V Českém Švýcarsku hoří od neděle, požár zasáhl plochu pět krát dva kilometry. Vedle letadel se zvládáním požáru v těžko přístupném terénu pomáhají také vrtulníky s vaky na vodu.

V pátek přistál v Ústí nad Labem i vrtulník UH-60M Blackhawk, který na pomoc poslalo do Česka Slovensko. „Slovenský vrtulník Black Hawk je ve vzduchu a zapojuje se do hašení. Ve vzduchu by mělo být nyní celkem sedm vrtulníků a tři letadla. Naše taktika je, začít zmenšovat území požáru ve vztahu k Hlubokému dolu,“ uvedli hasiči na twitteru v době přistávání švédských strojů ve Vodochodech.