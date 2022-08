Hasiči mají po Hřensku zničené boty a oděvy. Materiál měl vydržet roky, bude třeba nový, říká starosta

Hasiči pokračují v likvidaci skrytých ohnisek Národním parku České Švýcarsko. Kvůli tomu se do svých domovů stále ještě nemohou vrátit obyvatelé obcí Mezná, Mezní Louka a také lidé z části Hřenska. Komplikovali by hasičům průjezd obcemi a mohli by poškodit hasičské vozy. Dobrovolní hasiči zase řeší, kdo jim zaplatí zvýšené náklady. Hostem ranního Radiožurnálu byl starosta Hřenska Zdeněk Pánek (nezávislý). Hřensko 11:41 4. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé jednotky budou muset vyměnit i vybavení, přitom materiál měl vydržet další roky | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Některé obce se bojí, že budou muset zaplatit za naftu, kterou teď tankují dobrovolní hasiči. Podle generálního ředitele hasičů Vladimíra Vlčka se to ale nestane. Máte, pane starosto, stejné informace?

Naprosto stejné. Byl jsem účastníkem porady štábu, kde toto pan generál Vlček opakovaně avizoval, že skutečně tyto náklady budou hrazeny státem.

„Náklady na pohonné hmoty pro dobrovolné hasiče zahrneme do celkových nákladů tohoto zásahu. V žádném případě nepředpokládám, že bychom tyto náklady přeúčtovali jejich zřizovatelům, to znamená jednotlivým obcím.“ Vladimír Vlček (generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR)

A kolik vlastně stojí Hřensko ročně dobrovolní hasiči?

Nás to stojí kolikrát desetitisíce až statisíce, protože naše jednotka je naprosto perfektně vybavená, včetně lezecké skupiny. Máme úžasnou techniku, kterou se zde můžeme pochlubit.

Hasičům věnujeme zvýšenou pozornost. A nikdy se nestalo, že požadavky hasičů nebyly uspokojeny. Sám jsem viděl na našich hasičích, že boty, oděvy a hadice jsou značně poškozené po intenzivních zásazích, že tento materiál, který měl vydržet ještě několik let, že je do budoucna nepoužitelný.

Jsem toho názoru, že eventuálně za přispění státu, případně krajského úřadu, by mělo dojít k obnově materiálu a techniky. Podotýkám, že pokud by se tak nestalo, tak přesto je obec Hřensko připravena aktivně se podílet finančně na obnově důležitých věcí, neboť hasiči z Hřenska jsou pro nás naprosto nezastupitelní. Nejenom pro Hřensko, ale i pro okolní obce, což nakonec v minulosti opakovaně prokázali.

Tušíte, alespoň rámcově, kolik peněz za poničené vybavení budete muset zaplatit?

Když zavřu oči, tak asi zhruba 200 až 300 tisíc korun minimálně to je. To jenom, pokud jde o teď. Nevíme, v jakém stavu budou naše motorová vozidla. Letos toho budeme skutečně muset nakoupit nového nebo obnovit, odhaduji, za 250 až 300 tisíc korun.

Mezná a soutěsky

Vy sám bydlíte v Mezné. Lidé se stále nemohou kvůli zásahu hasičů vrátit. Máte pro ně alespoň, když už ne dobrou, tak aspoň lepší zprávu, kdy by se tak mohlo stát?

I já jsem vázán rozhodnutím krizového štábu. Obezřetnost krizového štábu naprosto chápu, protože když si sám projíždím Hřensko a Meznou, tak vidím četnost techniky a poměrně úzké komunikace. A neumím si představit, že by naši lidé jezdili do tohoto prostoru, protože kolikrát i motorová vozidla hasičů mají velké problémy se vzájemně vyhnout.

A kdyby se tam ještě na cestě podíleli naši občané, mohlo by dojít i k poškození jejich vozidel, újmě na zdraví a nakonec by to mohl zapříčinit i aktivitu nebo akutní zásah hasičské techniky při likvidaci požáru.

Tušíte, jak velké škody oheň napáchal v soutěskách řeky Kamenice? My jsme spolu mluvili v pondělí, kdy jste čekali na další informace. Plánujete je ještě letos otevřít pro turisty? Už je to jasnější?

To je pro nás velká neznámá. Pochopitelně, byli bychom velmi rádi, kdybychom zprovoznili soutěsky. Ale to nebude nikterak jednoduché, protože mám zjištěné, že poškozená je částečně srubová stavba v Edmundově soutěsce. Snad pouze lehčím způsobem pokladny, lodičky, jezy. Přístupové cesty jsou údajně více poškozeny včetně našeho nově instalovaného zábradlí.

Pokud jde o plavební dráhu, tak dnes prakticky není možné se z dolního přístaviště Edmundovy soutěsky dostat ke srubové stavbě, neboť ta je neprůjezdná, protože jsou v ní pořezané a spadlé stromy. Navíc potom, pakliže se tam dostaneme a kmeny vytáhneme, rozřezáme a odvezeme, tak nepochybně nastoupí další akce, a to je geologický průzkum tamních skalních bloků, případně jejich stahování.

To znamená, že i když si zajistíme nebo byli bychom schopni zajistit provoz soutěsek, tak stejně budeme muset čekat na rozhodnutí Správy národního parku, aby nám umožnila právě plavby uskutečnit.

Proto bych byl velmi rád, aby i Správa národního parku věnovala této skutečnosti zvýšenou pozornost za situace, kdy zákrok hasičů skončí. A byli bychom rádi, abychom mohli provoz soutěsek zahájit tak nejdéle v září, abychom se aspoň trochu ekonomicky zahojili.