Meznou se podařilo před ohněm zachránit, plameny zasáhly jen tři domy, popisuje reportér Smatana

Stovky hasičů stále likvidují rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko. Zatím nedokážou odhadnout, jestli se oheň dál nešíří, protože ohnisek je velké množství. Oheň zasáhl i některé domy v osadě Mezná, kde se nachází reportér Radiožurnálu Ľubomír Smatana. Od zpravodaje z místa Hřensko 17:38 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shořely tady tři domy, ale hasiči odvedli neuvěřitelnou práci, popisuje reportér Smatana | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Jak to na místě vypadá?

Stojím přímo v centru obce. Z jedné strany slyším autocentrály, které pomáhají pumpovat vodu dolů z kopce do porostů. A z druhé strany slyším, jak se kácí smrky a padají do údolí. Stále hoří.

Shořely tady tři domy, ale hasiči odvedli neuvěřitelnou práci. V podstatě zachránili celou tu osadu před ohněm. Vytvořili kordony kolem celé osady. Je tam pás vyhořelé trávy až skoro k domům. Tam se jim to podařilo zastavit, ale tři domy se jim uchránit nepodařilo.

Mezná, tady mel někdo hodně štěstí, jiný hodně smůlu … pic.twitter.com/peKxN358fp — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) July 26, 2022

Jde o dům, když se přijíždí od Mezní Louky, potom jeden dům pod penzionem Nad vyhlídkou a ještě na konci obce.

Je zajímavé, jak se oheň šíří. Některé domy vynechá a do některých se zakousne. Nedokážu říct, kolik je zde hasičů, ale je jich velké množství.

Když například někteří obědvají a mají to na hrbech hlavně dobrovolní hasiči, se kterými jsem mluvil. Práce tu mají opravdu dost. Kdy to skončí? To se opravdu nedá moc předvídat. I když to, co se tu odehrává, mají hasiči pod kontrolou.

Jsou informace, jak to vypadá v okolí na dalších místech národního parku?

Dívám se hlavně kolem sebe do lesů, které stále hoří. Vidíte, že z kmenů stoupá dým. Hasiči se tam snaží dostat s hadicemi, stříkají to.

Jižně od Mezné nalétávají neustále v intervalech vrtulníky, shazují vodu a budou nepochybně nalétávat pořád dál, protože se tam pořád valí kouř, pořád se tam objevují různá ohniska, takže ta situace tu vůbec není dobrá.

Ale pro obyvatele, kteří byli všichni evakuováni, a pro chalupáře a chataře, je dobrou zprávou, že se hasičům podařilo vytvořit kordon a oheň zastavit před vesnicí.