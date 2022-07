ONLINE: Šestý den hasiči bojují s požárem v Českém Švýcarsku. Italská pomoc musela odletět

Skoro pět stovek hasičů v Českém Švýcarsku ve dne v noci bojuje s lesním požárem. Zuří tam od neděle.

Hasičům se jej přes veškerou snahu dosud nepodařilo zcela lokalizovat. Potíže působí hlavně poryvy větru, které oheň rozfoukávají.

Plameny doteď zasáhly na tisíc hektarů. Nově budou jednotky chránit také Sokolí hnízdo poblíž Pravčické brány.

V pátek ráno se zapojí i letecká hasící technika - kromě tuzemské pomoci z jiných krajů do Česka přiletí například slovenský armádní vrtulník a dvě velkokapacitní cisterny poskytne Německo.

Letadla z Itálie už kvůli požárům na Apeninském poloostrově zasahovat nebudou.

Lokalita u vodárny vypadá spíš jako lokalita spálený mlýn. Celá stráň, stromy, skály – všechno je černé, ohořelé. Ze všeho se kouří. „Uhasí se všechno. Co dýmá, ještě nehoří. Věnujeme se věcem, které hoří,“ řekl Milan Rudolf, mluvčí hasičského záchranného sporu Ústeckého kraje pro Radiožurnál. Upozornil, že například listnaté stromy požáru odolaly, kdežto jehličnaté shořely.

Lokality Mezní louka a U vodárny v NP České Švýcarsko. Boj s ohněm pokračuje. "Ohniska se přemisťují. Na jednom místě uhasíte a za půl dne tam doutná oheň znovu." Říká Milan Rudolf, mluvčí HZS Ústeckého kraje. "Nečekáme na déšť. Spoléháme na sebe."

Mezní Louka představuje další kritický bod v Českém Švýcarsku. Hasiči tam zřídili napájecí místo. Ze kterého přistál policejní vrtulník a přiblížil se s bambi vakem k oranžovému bazénu – velké nádrži, která je napájená tlustou hadicí z údolí řeky Labe. Je to proto, aby to měl vrtulník blíž a mohl snáz nabrat vodu a následně zase rychle odletět na požářiště.

Sbor dobrovolných hasičů z Frýdlantu, Stráže pod Ralskem nebo hasiči z Turnova se podílí na hašení požáru v Národním parku.

Komplikace kvůli Itálii

Naopak dvojice italských letadel, která pomáhala s hašením požáru v Českém Švýcarsku, se v pátek vrátila do Itálie. Důvodem návratu jsou požáry na Apeninském poloostrově, do jejichž hašení se letadla musejí zapojit. Sdělil to řekl ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

Rozhodnutí o návratu letadel Canadair CL-415 do Itálie bylo podle Vlčka neočekávané. Hasiči podle něj nyní hledají alternativy k italským hasičským strojům. O zapůjčení letadel jednají se Španělskem a Švédskem, řekl Vlček České televizi.

Dvě letadla Canadair přiletěla z Itálie do Česka ve středu. Do hašení požárů v okolí Hřenska se naplno zapojila ve čtvrtek. Vodu nabíranou z jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem shazovala v oblasti Hlubokého dolu mezi Hřenskem a Jetřichovicemi. Canadairy se podle Vlčka mezi Miladou a parkem otočily za hodinu asi čtyřikrát, cesta jim trvala přibližně 17 minut.

Kromě italských leteckých speciálů pomáhají hasičům se zvládáním požáru v těžko přístupném terénu vrtulníky s vaky na vodu. Armáda ve čtvrtek nasadila k hašení třetí, silnější vrtulník. Kromě armádních strojů se do hašení požáru v národním parku zapojilo dalších pět vrtulníků. Dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko.