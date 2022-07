ONLINE: Sedmý den se proti ohni v Hřensku postaví na 700 hasičů. Vstoupí do fáze požárního útoku

Hasičům se druhou noc v řadě podařilo udržet požár v Českém Švýcarsku na stejné ploše. O víkendu také mění strategii v boji s ohněm – z obrany chtějí hasiči přejít do útoku. Pomoct by jim s tím měly podle mluvčího ústeckých hasičů posily. S požárem bude bojovat zhruba 700 hasičů, dosavadní nasazené hasiče posílilo 60 jednotek. Dosud v Hřensku zasahovalo průměrně 400 požárníků. Sledujeme online Hřensko 11:16 30. 7. 2022 (Aktualizováno: 11:30 30. 7. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči při boji s požárem využívají vrtulníky s bambivaky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hasiči se podle Lukáše Marvana, mluvčího krajských jednotek v Ústí nad Labem, rozhodli využít deště a přejit z požární obrany do útoku.

„Zatím tady prší spíše symbolicky,“ připustil Marvan. Očekávaný déšť nakonec Hřensko nezasáhne v takové míře, podle předpovědi by do nedělního rána nemělo spadnout více než deset milimetrů srážek, spíše však méně.

Přechod do požárního útoku znamená, že kromě ochrany lidských obydlí a nezasažených částí lesa začnou hasiči zasahovat i u jednotlivých ohnisek. Cílem je proléváním vodou a rozhrabáváním terénu požár lokalizovat.

Požár v národním parku České Švýcarsko, kde hoří sedmý den, bude v sobotu pomáhat hasit osm vrtulníků. Do akce se mělo zapojit také pět letadel, konkrétně tři české Antonovy a dvě letadla Air Tractor ze Švédska. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám ale během sobotního dopoledne vzlétnout nemohla. Kdy je budou moct hasiči využít, není jasné.

Zákaz vstupu do lesa

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Hasiči v sobotu začali hasit stráň v Hřensku, vodu k tomu nabírají z řeky Labe.

Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.

Ředitel národního parku Pavel Benda ale Českému rozhlasu sdělil, že na některé trasy a cyklostezky se turisti dál dostanou. „Zůstala přístupná většina oblastí v nejbližším okolí Jetřichovice. Uzavřená je česká silnice, která prochází středem národního parku až ke státní hranici,“ řekl.

Mapu uzavírek je možné najít zde, implementovaly je ale také třeba Mapy.cz.

‚Noční déšť byl spíš symbolický‘

Déšť, který se v Hřensku v noci krátce objevil, s hašením požáru v Českém Švýcarsku příliš nepomohl. Spadlo jen pár milimetrů srážek a už dopoledne pršet přestalo.

„Je to spíše psychická podpora, všichni na déšť čekali a aspoň trošku přišel. S požárem to moc nepomůže, ale aspoň se ochladilo, to znamená, že i zasahující jednotky pracují v příznivějších podmínkách a ne ve vedru a žáru, který sálá z požářiště,“ řekl ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Kritická je podle něj vždy noc, ta byla na sobotu relativně klidná. Nové plameny se objevily, ale šlo o místa vzdálená od obydlených oblastí. Benda zároveň ocenil práci, kterou v těžkém terénu rezervace profesionální i dobrovolní hasiči odvádějí.