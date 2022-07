ONLINE: Ohnisek v Hřensku je hodně, hasiči nevědí, zda se požár nešíří. Česku nabídly pomoc další země

Hasiči zatím nedokážou odhadnout, zda se požár v Národním parku České Švýcarsko dál nešíří. Ohnisek je velké množství. Někam se hasiči nedostanou. Novinářům v Hřensku na Děčínsku to v úterý dopoledne řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. V Mezné je podle něj zasaženo zhruba šest budov, hasiči tam požár dohašují. Sledujeme online Praha 12:30 26. 7. 2022 (Aktualizováno: 13:01 26. 7. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Hřensku hasiči chlazují hasiči pomocí výškové techniky skály za hotely | Foto: Policie ČR | Zdroj: Twitter Policie ČR

Přímo v Hřensku ochlazují hasiči pomocí výškové techniky skály za hotely, v nichž už nikdo není. Turisté i obyvatelé museli opustit v noci na úterý všechny objekty po pravém břehu říčky Kamenice, která se vlévá do Labe.

„Evakuovali jsme 80 lidí, náhradní ubytování dostali v Děčíně,“ uvedl Marvan. Z nedaleké obce Mezná evakuovali hasiči čtyři lidi. V Mezné je zasaženo zhruba šest budov. „Hasiči to tam mají pod kontrolou, provádějí dohašování,“ řekl mluvčí.

Oheň před úterním polednem likvidovalo přes 400 hasičů z 83 jednotek. Polovina ze zasahujících hasičů je z řad dobrovolníků.

Pomoc dalších zemí

Slovensko slíbilo poslat do Hřenska, kde hasiči třetím dnem bojují s rozsáhlým požárem, hasicí stroje, které se vrátily ze Slovinska. Helikoptéru k hašení pošle Polsko, pomoc v podobě speciálních hasicích letounů slíbila i Itálie.

Slovensko, Polsko, Itálie reagovaly na naší poptávku pomoci s leteckým hašením.



Aktuálně potřebujeme na místě vzhledem k hustému leteckému provozu techniku, která pojme co největší množství vody.



Vrtulníky Polsko (3000l), Slovensko (3000l). Tři letadla (každé 6000l). — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Po návštěvě požářiště to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ten řekl, že slovenské vrtulníky musejí projít po návratu ze Slovinska kontrolou, jasno by chtěl mít o jejich použití do středy. Na místě spolu s ním poděkoval hasičům za nasazení premiér Petr Fiala (ODS).

Na pomoc v úterý kolegům vyrazili také hasiči z několika krajů, například z Libereckého kraje poslali zásahovou techniku se skupinou 18 lidí.

Od rána znovu létají vrtulníky, které nabírají vodu na hašení z Labe. „Není možné přesně říci, jestli se požár nešíří, protože terén je tak složitý a těch ohnisek je tolik, že my se do některých míst nedostaneme, protože je to tam nebezpečné,“ uvedl.

Vrtulník v Hřensku | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

Některá místa jsou už vyhořelá. Vyloučit nelze podle Marvana další evakuace, pokud by se požár šířil stejnou rychlostí jako v noci.

Hřensko, obvykle přes léto plné turistů, je zcela prázdné. V obci směrem od Labe ke vstupu do soutěsek se pohybují pouze hasiči a policisté.

Ve směru na Hřensko je policejní zátaras už za děčínskou částí Loubí. Zápach kouře hlásili od rána hasičům lidé nejen z Ústeckého, ale tak z Libereckého, Pardubického, Středočeského kraje a z Prahy. V Hřensku přímo je zápach velmi silný.