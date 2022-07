Češi pomáhají obyvatelům obcí zasažených požárem v Hřensku. Už se vybralo skoro 5,5 milionů korun

Pátým dnem se stovky hasičů snaží zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko. Asi 450 lidí se muselo evakuovat ze svých domovů v obcích Vysoká Lípa, Mezná, Mezní Louka a Hřensko. Evakuaci zažil i dětský tábor. Stovkám hasičů se pokusila zpříjemnit práci jídlem a pitím řada lidí. Darovali i zdravotnický materiál jako třeba kapky do očí. Praha 12:21 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současné době mají hasiči dostatek materiální pomoci od lidí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jana Holešinská ze správy národního parku České Švýcarsko množství darovaného materiálu odhadla na několik plných kamionů.

„Já bych chtěla poděkovat všem, kteří nás tady zahrnují materiální pomocí. V současné době máme dostatek jak potravin, tak zdravotnických potřeb pro hasiče. Kdyby se situace změnila, tak budeme sdílet aktuální informace na našem facebookovém profilu. Pokud by ale někdo přesto chtěl pomoci, tak byl založen účet na stránkách Donio.cz,“ řekla Holešinská.

Peníze z této sbírky poputují na pomoc obyvatelům požárem zasažených obcí a případně oblasti národního parku. Do čtvrtečního rána se vybralo skoro 5,5 milionu korun.

Hasičům nicméně pomohlo i několik evropských států, vrtulníky pro hašení zapůjčilo třeba Polsko a Slovensko, ve středu večer pak přilétla dvě letadla z Itálie. To ocenil mimo jiné i premiér Petr Fiala z ODS.

„Chtěl bych také poděkovat kolegům z Německa, Slovenska, Polska, Itálie, kteří vyšli vstříc našim požadavkům. Ukazuje se, že i v době, kdy požáry sužují prakticky celou Evropu, nebo velkou část Evropy, tak solidarita mezi evropskými státy funguje,“ vyjádřil se Fiala.

Jak se pomáhá? Sbírka na pomoc obyvatelům požárem zasažených obcí je na Donio.cz

Úřad práce vyplácí lidem ovlivněným požárem mimořádnou okamžitou pomoc 69 300 korun na osobu

Požadavky na materiální pomoc hasičů zveřejňuje národní park České Švýcarsko na svém facebooku

Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN pak k tématu ve vysílání Českého rozhlasu ve středu řekl, že situace může vyvolat diskuzi o dovybavení hasičského sboru.

Podle něj je nutné si přiznat, že se počasí a klima v Evropě mění a měli bychom být připravení na nové hrozby, které to může způsobit.

Pomoc státu

Pomáhají řadoví občané i zahraniční vlády, česká vláda nabízí lidem zasaženým požárem mimořádnou okamžitou pomoc.

Podle premiéra Fialy je však nejdřív nutné nejdřív uhasit požár, pak zjistit rozsah škod, a podle toho naplánovat cílenou pomoc.

„Už nyní ale lidé, kteří přišli o ubytování nebo je jinak přímo zasáhl požár v Českém Švýcarsku, mohou na úřadech práce žádat o mimořádnou pomoc ve výši 69 300 korun na osobu,“ popsal současnou nabízenou pomoc státu premiér.

Takový přístup kritizuje třeba opoziční poslankyně a šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová, která stav srovnává se situací po tornádu na Jižní Moravě.

Vláda projednala pomoc lidem zasažených katastrofou požáru v Českém Švýcarsku. A, světe div se, rozhodnutí odložila na někdy jindy, protože, jako vždy, žádný spěch. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) July 27, 2022

„Tehdy úředníci úřadu práce, kteří vyplácí mimořádnou okamžitou pomoc třeba pro lidi, kteří přišli o všechno, potřebovali si koupit základní potřeby, tak úředníci okamžitě jeli na místo. Když vám hoří dům nebo vám ho odnese tornádo, copak vy hledáte nějaký úřad, kam si půjdete pro peníze a zjišťujete jaké jsou úřední hodiny? Ten úřad musí přijít za vámi,“ vyjádřila se Schillerová.

Jiný názor na věc má ministr zahraničí Vít Rakušan ze STAN.

„Trochu bych oponoval všem těm, kteří říkají, že do této oblasti teď už mají najet desítky státních úředníků a nabízet pomoci. Toto není tornádo. To je za jeden den pryč a druhý den už se odstraňují škody. Já moc prosím úředníky, aby do této oblasti teď nejezdili, protože prvním úkolem je uhasit požár a potom případně sčítat škody,“ komentoval Rakušan.

Ministr taky požádal občany, aby do oblasti nejezdili pořizovat fotky nebo videa. Zakázané je i používání dronů. Zájemci můžou sledovat živé vysílání z národního parku třeba na twitteru Hasičů.

⚠️ Stále je bohužel hodně z vás, kteří chtějí trávit léto raději u požáru než u vody. @hasici_cr ani @PolicieCZ na výběr nemají. VY ANO❗



Vybírejte dobře. Na výlet jeďte i dnes jinam než do Hřenska. Pomůžete sobě i zasahujícím složkám #IZS. pic.twitter.com/x89IFMYxXJ — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 27, 2022