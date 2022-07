Mluvčí ústeckých hasičů: S ohněm chceme bojovat účinněji a vstoupit do dříve nepřístupných oblastí

Situace v Českém Švýcarsku je stále dramatická, hasiči uzavřeli celou oblast okolo Hřenska. Během noci vzdali snahu zachránit osadu Mezná, evakuovat se musela většina obyvatel a turistů z Hřenska. Na místo v úterý míří posily z dalších krajů. Podle mluvčího ústeckých hasičů Milana Rudolfa přistoupili hasiči k evakuaci celého pravého břehu řeky Kamenice v Hřensku až k německé hranici, uvedl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Hřensko 8:31 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči museli ustoupit z osady Mezná, evakuují celý pravý břeh řeky Kamenice až k německé hranici | Foto: Tomáš Šácha | Zdroj: Český rozhlas

Předpokládám, že řada lidí volá na vaše tísňové linky, anebo na linky hasičského sboru, že leckde cítí kouř. To všechno má pravděpodobně původ právě v požáru v Českém Švýcarsku?

To určitě mohu potvrdit. Je to cítit v Litoměřicích, Krupce, Duchcově. Máme ohlasy od lidí nebo našich příslušníků, kteří v té oblasti bydlí.

Kouř je cítit i v Praze. Podobné zprávy máme i z Kolínska nebo z Pardubicka, severozápadní vítr zápach z kouře šíří téměř po celé republice. Jaká je teď ale situace v osadě Mezná? Máte nějaké informace?

V nočních hodinách jsme bohužel museli z osady Mezná ustoupit. Oheň nás díky větru z obce vytlačil a bohužel bylo zasaženo několik prvních objektů.

V noci jsme se soustředili na obranu Mezní louky, kde intenzivně proti ohni bojujeme a ochlazujeme svahy na pravém břehu řeky Kamenice v obci Hřensko tak, aby oheň nesestoupil až k objektům. Nicméně v noci bylo přistoupeno k evakuaci celého pravého břehu Kamenice v Hřensku až na státní hranici s Německem.

Co se bude v Hřensku dít dál?

V sedm hodin byl proveden průzkum požářiště, přerozdělení nových jednotek. Čerstvé síly nám přijely jak z našeho kraje, tak z okolních krajů pomocí odřadu.

Máme tady záchranný útvar z Hlučína a ze Zbirohu. Zkrátka máme spoustu lidí a techniky. Po sedmé hodině začne zasahovat i vrtulník a letadlo.

To klíčové, o čem teď mluvíte, je hašení ohně ze vzduchu. Vrtulníky nabíraly vodu z Labe a vylévaly ji na místa zasažená ohněm. Potřebovali byste tuto letku rozšířit, anebo je to zatím v mezích možností dostatečné?

Zatím to je v mezích možností dostatečné. Jsou i jiné požáry v České republice, takže štáb hašení to zatím považuje za dostatečné.

Celou noc jsme přerozdělovali techniku, dováželi jsme z Ústeckého kraje nadbytečné nebo velké množství dýchací techniky a chceme vstupovat i do těch hodně zakouřených, včera nám nepřístupných lokalit, a chceme s tím ohněm účinněji bojovat.