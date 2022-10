Pokuta 100 tisíc za pomoc při hašení v Hřensku. Soukromý pilot vrtulníku neměl potřebná povolení

Když v létě vypuknul požár v Hřensku, rozhodl se soukromý pilot Jiří Vlk na svoje vlastní náklady pomoct hasičům. Přestože reagoval na výzvu hasičů, neměl potřebná povolení, a proto mu Úřad pro civilní letectví udělil pokutu 100 tisíc korun. Praha 17:24 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z vrtulníků při hašení požáru v Hřensku. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jiří Vlk je soukromý pilot a člen neziskového spolku Shoot & Fly. Když v létě vypukl požár v Hřensku, nabídl svou pomoc. Spolek má smlouvu s hasičským sborem a hašení s bambi vakem podle Vlka pravidelně trénují. „V Ostravě není hasící vrtulník, ten je jenom v Brně a v Praze. Pokud z nějakých důvodů nemůže doletět, máme smlouvu, že v tuto chvíli nastupujeme my,“ vysvětluje Vlk.

Soukromý pilot tedy předpokládal, že i přes to, že při zásahu v Hřensku neměl potřebná povolení, nebude to problém. „Před rokem jsme podobný požár hasili v Ostravě, kde jsme od generála Vlčka (generální ředitel HZS ČR, pozn. redakce) dostali děkovný dopis a úřad vydal rozhodnutí, že pokud to děláme zadarmo, v podstatě nic porušujeme,“ říká Vlk.

Před pár dny mu ale Úřad pro civilní letectví (ÚCL) udělil pokutu sto tisíc korun. „Úřad s námi jednal, zahájil několik kontrol na naše provozní povolení. Věděli jsme, že určité věci musíme doplnit, nicméně jsme byli přesvědčeni, že pokutu, alespoň v takovém rozsahu, nedostaneme,“ komentuje rozhodnutí Vlk.

Připomíná, že je hasiči o pomoc požádali a vše bylo profesionálně koordinováno. „Reagovali jsme na výzvu generálního ředitelství hasičů, kteří vědí, že tuto smlouvu máme. Hasiči v Ústeckém kraji mě pozvali a řekli mi, jak bude zásah probíhat. Létal jsem v policejní formaci pod velením pana Vlasáka (vedoucí pilotního oddělení Letecké služby policie ČR, pozn. redakce). Takže se jednalo o profesionálně koordinovaný zásah,“ připomíná s tím, že někteří lidé jim na sociálních sítích psali, že ohrožovali profesionální hasiče.

Soutěsky Kamenice u Hřenska jsou ohněm téměř netknuté. Geologové ale musí prozkoumat skály Číst článek

„Bohužel je špatně nastavená legislativa. Když přistanu například v Liberci na záchrance, abych pomohl hasit, potřebuju jako soukromý pilot souhlas majitele pozemku, což je tady Ústecký kraj. Když nabírám vodu v Labi, potřebuju povolení od povodí Labe. Tato povolení jsem neměl,“ vysvětluje Vlk důvod, proč mu ÚCL udělil pokutu.

Nejde o byrokratiské překážky

Úřad pro civilní letectví uvedl, že zejména vzhledem k bezpečnosti provozu musí pravidla vymáhat. „Jelikož se v tomto případě jedná o provoz s nutným zvláštním výcvikem, postupy pro specifickou vysoce rizikovou činnost, nejedná se tedy o pouhé byrokratické překážky. Úřad při rozhodování zohledňuje veřejný zájem, nemůže ovšem přehlížet porušování či dokonce opakovaná porušení pravidel stanovených právním řádem České republiky,“ uvedl ÚCL v oficiálním prohlášení k případu.

Úřad dále dodal, že správní řízení není ukončenom, proto s ohledem na práva pilota nemůže podávat bližší informace.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje uvedl, že v tuto chvíli není schopen říct, proč úřad takto rozhodl.

Jiří Vlk je také jedním z pilotů, kteří po začátku ruské invaze na Ukrajinu létal na vlastní náklady na Ukrajinu s humanitární pomocí. Do země dovážel například jídlo nebo lékařské vybavení.