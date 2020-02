Páteční požár vraků v Kladně je bez škod. Patnáct jednotek hasičů zasahovalo celou sobotní noc

Náročné hodiny mají za sebou středočeští hasiči. Celkem patnáct jejich jednotek zasahovalo celou noc na okraji Kladna, kde v pátek odpoledne hořelo autovrakoviště. Do ovzduší se naštěstí nedostaly žádné škodlivé látky. Hasiči doporučili okolním obcím nevětrat. Zásah třetího stupně ukončili v sobotu ráno. Kladno 10:15 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči zasahovali na vrakovišti aut na okraji Kladna. | Zdroj: HZS Středočeského kraje (5351153)

Požár vrakoviště v městské části Dubí se rozhořel v pátek po 14. hodině odpoledne. Příčinou vzniku požáru je podle vyšetřovatele zahoření jednoho z autovraků při manipulaci na skládce. Hasiči nařídili majiteli vrakoviště dvoudenní dohled, aby se oheň případně znovu nerozhořel, uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Hasiči z nedostatku vody používali i těžkou pěnu. | Zdroj: HZS Středočeského kraje

Vraky byly naskládané na hromadě o rozměrech zhruba 60 krát 30 metrů. Hasiči proti ohni bojovali nejen vodou, ale i těžkou pěnou. Vyhlášený byl nejdříve druhý, později třetí stupeň poplachu ze čtyř možných.

„Šlo to spíš na Prahu a viděl jsem to z dálky. Určitě to byl smrad, byl to černý hustý dým,“ říká jeden z místních obyvatel. Kvůli hustému dýmu hasiči obyvatelům okolních obcí nedoporučili větrat a na místo povolali Chemickou laboratoř Kamenice

„Potřebovali jsme mít jistotu, že nejsou ohrožené okolní obce. Výsledky byly negativní, nicméně bylo vydáno doporoučení o nevětrání pro obce Hřebeč a Buštěhrad, na které nejvíc kouř šel a bylo to z toho důvodu, že na místě byla cítit spálenina,“ uvedla pro Český rozhlas mluvčí Fliegerová.

Celou noc hasiči vraky ochlazovali ve smáčecích kontejnerech, aby se znovu nevznítily. | Zdroj: HZS Středočeského kraje

Při zásahu se hasiči potýkali s nedostatkem vody, kterou museli na místo přivážet. V pátek po 18. hodině hasiči doporučení odvolali. Večer do areálu přijela těžká technika, která pomohla rozhrnout hromadu autovraků. V kontejneru s vodou a smáčedlem pak hasiči jednotlivé vraky postupně ochlazovali. Požár nezpůsobil žádnou škodu.