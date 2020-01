Proč k požáru ve Vejprtech nepřijeli hasiči z Německa? ‚Měli jsme dostačující počet sil,‘ vysvětlují Češi

Při požáru domova se zvýšenou péčí ve Vejprtech zemřelo v neděli brzy ráno osm lidí. V tváří tvář velké tragédii na místě už dopoledne rezonovala otázka: proč nepřijeli pomáhat také hasiči z Německa, když to mají skoro nejblíže? Vysvětlení požaduje i Ústecký kraj. O přivolání pomoci přes hranice by muselo požádat operační středisko, což se nestalo. Vejprty 16:26 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při požáru domova se zvýšenou péčí ve Vejprtech zemřelo 8 lidí. | Zdroj: ČTK

Při ranním požáru v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech zemřelo na místě osm mužů, klientů domova. Dalších třicet osob se zranilo. V domově vyhořela společenská místnost, další dvě místnosti jsou lehce prohořelé, ale nejsou zničené. Celý objekt byl zakouřený a po zásahu hasičů mokrý.

Na dopolední tiskové konferenci starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS) poukázala na fakt, že na místě nezasahovali hasiči z Německa, když němečtí záchranáři dorazili a pomáhali rozvážet zraněné do nemocnic. „Chtěla bych apelovat na to, že by se spoustu věcí dalo zlepšit. Německo je od nás pět minut a hasiči vůbec nedojeli, protože byrokracie je tak komplikovaná,“ posteskla si starostka Gavdunová.

Jako první zasahovali na místě dobrovolní hasiči z Vejprt. „Přijeli do deseti minut, posléze se připojily záchranné složky z celého kraje. Chtěla bych poděkovat hasičům z Chomutova, Klášterce a Kovářska,“ uvedla starostka. „Dobrovolní hasiči předvedli takový kus práce, zaplať pánbůh, že byli na místě do 10 minut,“ dodala.

Místní jednotka hasičů byla na místě požáru jako první ve 04:59. Celkem na místě bylo šest jednotek, dvanáct kusů techniky a 37 hasičů. "Vystřídalo se tady celkem 50 hasičů," uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil. Požár hasiči po osmé hodině zlikvidovali.

Budeme chtít odpověď

„Spolupráce s německými jednotkami funguje tak, že se volá přes operační středisko. V tuto chvíli se celá věc prošetřuje, budeme chtít znát odpověď na to, proč k požáru německé jednotky nevyjely,“ odpověděl náměstek hejtmana Ústeckého Kraje Martin Klika na dotaz, proč němečtí hasiči nepřijeli na pomoc.

Podle Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k žádnému pochybení nedošlo. „Máme smlouvy o příhraniční pomoci, ale naše krajské operační středisko musí těmto jednotkám dát vědět, aby přijely, když nastane nějaká neobvyklá situace, se kterou si samy nedokážou poradit. V tomto případě pravděpodobně vyhodnotili situaci tak, že pomoc zahraničních jednotek nepotřebujeme. K žádnému pochybení nedošlo, vyjádření paní starostky bylo nešťastné,“ řekla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Studená.

„Měli jsme dostačující počet sil a jednotek u požáru a žádné další jsme nepotřebovali,“ prohlásil mluvčí Hasičského sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Dodal, že v tuhle chvíli se nemůže k situaci více vyjadřovat, protože je celá věc v šetření.

Příhraniční pomoc

Podle mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Studené se jednotky ze zahraničí volají na pomoc pouze v případě, kdy je zřejmé, že požár čeští hasiči nezvládnou vlastními silami.

Každý kraj si pak spolupráci se zahraničními hasičskými sbory domlouvá sám, konečné rozhodnutí o přivolání zahraničních jednotek je pokaždé na konkrétním krajském operačním středisku. „Se všemi zahraničními zeměmi máme dvoustranné dohody a poměrně často se stává, že my zasahujeme někde v zahraničí,“ řekla Studená.

Dodala ještě, že nejčastěji se příhraniční pomoci využívá v případě několikahodinových požárů lesů.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který se do Vejprt osobně vypravil, uvedl, že jde o systém komunikace. Nejlepší by podle něj bylo, pokud by starostka mohla volat s žádostí o pomoc okamžitě vedení sousední německé obce. „Musíme se podívat, jak to můžeme vylepšit, aby tam nebyl nějaký mezičlánek,“ řekl Babiš.

Návrat do Vejprt

Policie šetří požár v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Zabezpečení proti požáru v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech bylo nadstandardní, řekla starostka Gavdunová. Čidla byla na toaletách, hořet začalo ve společenské místnosti. Přeživší klienti by se měli vrátit zatím zpět do Vejprt. Pomoc nabídl Ústecký kraj, okolní obce i stát.

Starostka uvedla, že v minulosti se několikrát stalo, že klienti se pokoušeli objekt zapálit. „Náš personál nemá šanci to ohlídat,“ uvedla starostka. „V zákoně není, že bychom měli mít protipožární čidla. My jsme si je dali jako něco navíc,“ uvedla starostka. „Klienti si mohou dovolit úplně všechno, volně se mohou pohybovat, přijdou se sirkami a zapalovači. Požáry jsme v minulosti podchytili. Bylo by se potřeba zaměřit na to, že taková benevolence vůči lidem, kteří jsou na tom mentálně od šesti do dvanácti let by taky neměla být,“ podotkla starostka.