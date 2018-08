Zámek v Horním Maršově někdo zapálil úmyslně, motiv k pojistnému podvodu nemáme, tvrdí majitel

Kvůli požáru střechy památkově chráněného zámku v Horním Maršově má v pondělí na policii vypovídat jeho majitel, ruský podnikatel Sergej Majzus. Radiožurnálu to řekl sám s tím, že podle něj požár někdo úmyslně založil. Zámek chtěl podnikatel v příštích týdnech prodat. Praha 7:01 27. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oheň zničil střechy na celém objektu a věž zámku. Zůstaly jen zděné části. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Sergej Majzus odmítá, že by jako majitel mohl mít sám nějakou motivaci zámek poškodit, třeba kvůli vyplacení pojistky.

„Zámek nebyl pojištěný, takže to nemohla být motivace. Ale měli jsme podepsanou předkupní smlouvu. Nevím, ale možná to někdo chtěl koupit levněji, protože máme od stejného kupce něco jako nabídku na poloviční cenu,“ řekl Radiožurnálu.

Ruský podnikatel Sergej Majzus, kterému patří shořelý zámek v Horním Maršově, považuje požár za úmysl.

Smlouvu na prodej zámku za 12 milionů korun uzavřela jeho firma Sagna už loni v prosinci. Zlevnit Majzus ale odmítl. Peníze tak měly být složeny nejpozději do letošního září, a to kupcem - pražskou firmou Nové Zálesí.

Její zástupce Radek Hyský z firmy Majordomos Radiožurnálu řekl, že firma zámek chtěla i za plnou cenu a peníze byla připravena složit právě tento týden. „Tam nebyl problém v nějaké kupní ceně, protože když si to vezmete, kolik to stojí opravit, tak to je někde úplně jinde v té ceně pro kupujícího.“

Podle něj by musel kupec investovat celkem 50 až 60 milionů korun. Z léta chátrajícího zámku chtěl udělat hotel s restaurací. A to mohlo podle Hyského vadit třeba konkurenci v Krkonoších.

Závada, nedbalost, nebo úmysl?

Policie Radiožurnálu potvrdila, že na místě našla stopy látek, které podporují hoření a ty teď zkoumá.

Verze vzniku požáru má ale stále dvě. „Vyšetřovatel hasičů vyloučil technickou závadu a my pracujeme s verzí, že buď to bylo nějaké nedbalostní jednání, nebo úmyslné jednání. Ale těžko říct co je motivem nebo jestli to někdo podpálil, či ne, v tuhle chvíli nevíme,“ říká mluvčí trutnovské policie Pavel Škandera.

Technickou závadu vyloučil i Sergej Majzus, stejně tak ale verzi, že zámek chytil kvůli bezdomovcům. „Zámek byl odpojen od elektřiny. Samozřejmě někdy bezdomovci rozbili okno a spali vevnitř, ale já si myslím, že neměli motivaci zničit objekt, v kterém přespávali. Spíš by ho chránili. Takže si myslím, že to bylo zapáleno úmyslně.“

Ruský podnikatel žije střídavě u nás a na Slovensku. V Česku má kromě Horního Maršova další dva zámky, a to v Nemyšli a Chotovinách. Všechny tři objekty jsou národní památky.

Celkem má v tuzemsku desítku firem. Vlastní třeba minipivovar, firmu na výrobu a obchod se střelivem či na převody peněz do zahraničí.