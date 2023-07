Šéfka asociace cestovních agentur: Dál budeme vozit turisty na Rhodos, řídíme se pokyny ministerstva

V části řeckého ostrova Rhodos dál bojují stovky hasičů s ohněm, který způsobil vůbec největší evakuaci v historii země. Podle tamních médií muselo do bezpečí utéct už na 20 tisíc lidí. České cestovní kanceláře odvezly stovky klientů, další turisté ale naopak na ostrov přijíždějí. „Sever ostrova je bezpečný,“ řekla Radiožurnálu výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Rozhovor Praha 10:11 25. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šířící se požár nedaleko vesnice Asklipieio na jihovýchodě ostrova Rhodos | Zdroj: Reuters

Jaká je teď situace na severu Rhodosu? Jaké máte nejnovější informace?

Podle posledního videohovoru včera v 18 hodin s ministerstvem zahraničních věcí, které monitoruje bezpečnostní situaci na ostrově Rhodos, byly na seznam oblastí na jihu ostrova, kam ministerstvo nedoporučuje cestovat, přidány dvě obce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Kateřinou Chaloupkovou, výkonnou ředitelkou asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Jedna byla navrácena, druhá u pobřeží Kalathos byla přidána. Na jih ostrova v současné době a v nejbližších dnech cestovní kanceláře české turisty ale nevozí a vozit neplánují.

A na sever turisty vozit budete, když ministerstvo zahraničí nevydalo doporučení tam necestovat?

Ano. Cestovní kanceláře nejsou kompetentní k tomu, aby posuzovaly bezpečnost zemí a destinací. Řídíme se čistě pokyny ministerstva zahraničních věcí, které je ve spojení s místními bezpečnostními složkami.

Cestovní kanceláře tak musí dbát státní autority. A pokud autorita říká, že nebezpečná oblast je na jihu ostrova a že situace není tak dramatická, aby vyslala speciální lety pro naše turisty, tak v souladu s tím považujeme sever ostrova v současné době za bezpečný.

Opravdu musí cestovní kanceláře respektovat to, co říká ministerstvo? Nebyla by lepší nějaká vlastní aktivita a cesty zastavit bez ohledu na to, co ministerstvo doporučuje? Náš zpravodaj přímo z Rhodosu ve vysílání potvrdil čtyři ohniska, předpověď počasí s teplotami až 42 stupňů, silný poryvový vítr a úřady na Rhodosu vyhlásily extrémní riziko požárů.

Rizika požárů platí v podstatě pro celou jižní Evropu.

Čech na Rhodosu: Cestovní kancelář nám nepomohla. Museli jsme se spolehnout sami na sebe a na místní Číst článek

Extrémní rizika požárů v místě, kde už hoří.

V žádném případě nerozporuji jižní část ostrova, kde je opravdu situace velmi vážná. Pro dnešní den jsou ještě bohužel předpokládány vysoké teploty a silné povětrnostní podmínky.

Nicméně od zítřejšího dne všichni doufáme, že by se mělo mírně ochladit, snížit se teploty i zmírnit povětrnostní podmínky a zvýšit vlhkost vzduchu. Věříme, že od zítřejšího dne by už mohlo být i pro samotný ostrov lépe.

‚Obavy nejsou důvod ke stornu‘

Věřme a doufejme. On ale Rhodos má na délku necelých 80 kilometrů a na šířku necelých 40 kilometrů, což není úplně závratná plocha, vzhledem k tomu, že vítr bude opravdu velmi silný. Zvládnou místní hotely i infrastruktura vůbec příjezd dalších českých turistů s ohledem na to, že některé hotely, které nejsou v rizikových oblastech, musely poskytnout ubytování pro evakuované?

Všichni čeští turisté z jižní oblasti, kteří chtěli odletět domů, již odletěli. Ke včerejšímu odpoledni české cestovní kanceláře oznámily, že jsou v kontaktu prakticky se všemi svými klienty. To znamená, že již nemají nikoho bezprizorního v nouzovém ubytování a všem byl nalezen náhradní hotel, takže by nikdo neměl nocovat na stadionech, v tělocvičnách a podobně.

To, že ti, kteří chtěli odletět, odletěli, potvrdili i zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí. Ti také říkali, že odbavení na letišti v Rhodosu probíhá zcela hladce, a kdo chce odletět i bez cestovního dokladu, ministerstvo je k dispozici a pomáhá tyto cestující ztotožňovat.

ONLINE: Požáry na Rhodosu jsou jako biblická katastrofa, srovnává manažer z evakuovaného hotelu Číst článek

Podle našeho zpravodaje to s tím ubytováním a hladkým odletem nebylo v některých případech úplně až tak jednoduché. Povězte mi ale, co když turista se zaplaceným zájezdem teď odmítne na sever Rhodosu jet? Zkrátka se bojí, navzdory tomu, co říkáte vy i ministerstvo zahraničí, a nepovažuje to za bezpečné. Vrátí mu cestovní kancelář peníze? Jak se to bude řešit?

Rozumím strachu a obavám některých cestujících, ale už z dob pandemie nemoci covid-19 jsme zjistili, že prostě nelze obavy považovat za důvod k bezplatnému stornu.

Máme hlavní sezonu, ostrov Rhodos je stoprocentně obsazen a vytížen na svou maximální kapacitu. Pokud není narušená dovolená, tak i občanský zákoník říká, že pokud skutečně nedochází k přerušení dovolené, můžeme čerpat služby cestovní kanceláře, můžeme se dopravit do destinace, pak toto nelze skutečně považovat za zákonný důvod k bezplatnému stornu.

Hlavní sezona

A za jaké situace má turista, který odjede na sever země, nárok na zpětnou kompenzaci? Když mu pobyt naruší problémy s elektřinou? Nedýchatelný vzduch?

V takovém případě by měla cestovní kancelář postupovat rozhodně případ od případu. Zatím máme informace, že na severu ostrova opravdu probíhá dovolená bez komplikací, turisté mají informace o požárů z médií a že opravdu nepociťují v místě pobytu nějakou dramatickou situaci, naopak.

Dokonce máme turisty z jižní části, kteří se přesunuli na sever a chtějí pokračovat ve své dovolené, nechtějí se vracet domů. To jenom dokládá, že na severu ostrova situace není takto dramatická.

Na jaké odškodnění mají turisté v Řecku nárok? ‚Když vám shoří věci, obraťte se na pojišťovnu,‘ radí právník Číst článek

Jaký je podle cestovních kanceláří a agentur zájem Čechů o odlet na Rhodos teď?

Samozřejmě zaznamenáváme případy, kdy někteří turisté nechtějí odcestovat na sever, ruší z důvodu obav. Pak zpravidla podléhají odstupnému a storno poplatkům.

Některé cestovní kanceláře se klientům snaží vyjít vstříc a pokoušejí se nacházet alternativní řešení typu posunutí termínu odletu na Rhodos nebo výběr jiné destinace, ale vzhledem k tomu, že máme hlavní sezonu, jsou možnosti přesunu do jiné destinace velmi omezené.

A vy sama byste teď na Rhodos odletěla?

Cestuji především v mimosezoně, protože vím, že v období července a srpna jsou destinace zcela přeplněné, což rozhodně není moje priorita.

Nicméně, znovu položím tu otázku. Vy byste teď na Rhodos odletěla?

Já bych neměla zakoupenou dovolenou v hlavní sezoně do takto vytížené destinace.