Pozastavením konzultací ochladnou vztahy, míní Dostálová. ‚Běžný diplomatický krok,‘ oponuje Vondra

Rozhodnutí české vlády zrušit plánované konzultace se slovenskou vládou vyvolalo prudkou reakci nejen na Slovensku, ale také u českých opozičních stran. Zatímco třeba slovenský prezidentský kandidát Ivan Korčok řekl, že plnou odpovědnost za tento vývoj nese slovenská strana, hnutí ANO i SPD poukazují na mimořádné česko-slovenské vztahy, které by Fialova vláda neměla narušovat. Pro a proti Praha/Bratislava 18:34 8. března 2024

„Myslím, že jednání ze strany České republiky by se mělo zesílit. Máme předsednictví visegrádské čtyřky a Slováci jsou naši nejbližší sousedé, přátelé, máme nadstandardní vztahy,“ říká poslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO, pro kterou přerušení jednání implikuje ničení vzájemných vztahů. „Když mezi přáteli dojde k nějaké neshodě, tak se o tom má jednat.“

Je přerušení mezivládních konzultací přiměřenou reakcí na proruský obrat ve slovenské zahraniční politice? Diskutují Klára Dostálová (ANO) a Alexandr Vondra (ODS)

Naopak podle europoslance Alexandra Vondry (ODS), který je lídrem koalice Spolu do voleb do Evropského parlamentu, je odklad konzultací legitimní.

„Je to přiměřený a naprosto správný krok. Neznamená to, že by vztahy se Slovenskem úplně zamrzly. Jedná se o symbolický krok, který nic neruší, jenom odsunuje, odkládá o pár měsíců, takže je zcela na místě,“ myslí si.

Podle Dostálové, která vede kandidátku hnutí ANO do eurovoleb, ale česká vláda zasahuje do slovenské národní politiky, což není úkolem diplomacie. „Slovenská vláda nebude chtít být tím potrestaným školáčkem,“ předpokládá a dodává, že vztahy mezi státy mohou v důsledku neshod ochladnout.

„Je potřeba, abychom si uvědomili, že pan Fico, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, vyhrál suverénně volby na Slovensku a má za sebou voliče. Já také nesouhlasím se všemi jeho výroky, ale nám by se také nelíbilo, kdyby nám někdo ze zahraničí takto mentoroval,“ podotýká Dostálová.

Přerušení vztahů je podle Vondry dočasné a odpovídá běžně užívaným diplomatickým nástrojům.

„Nechceme aplikovat poučující tón, protože dobře víme, že Slovensko je na to velmi alergické. To, co se tady odehrálo, ale není vůbec nic nestandardního,“ obhajuje. „Česká vláda to řekla docela otevřeně. Myslím si, že pro budoucí kvalitu vzájemných vztahů je to lepší než riskovat, že se tady budou odehrávat konzultace a při mediálních výstupech dojde k otevřenému střetu.“

Polykání hořkých pilulek

K názorové rozluce došlo především odlišnými přístupy obou států k válce na Ukrajině. Zatímco Česko se snaží hledat různé prostředky, jak dodat munici a spojence podpořit, Slovensko se k celé záležitosti staví spíše odtažitě.

„Nepodporujeme válku na Ukrajině. Podporujeme právo Ukrajiny bránit se proti ruské agresi, bránit svou vlastní státnost, nezávislost a svobodu, což je mimo jiné právo garantované i Chartou OSN,“ objasňuje Vondra. „Slovensko má tendenci toto relativizovat a k mnoha solidárním krokům se nepřipojilo.“

Podle Dostálové ale chce i Fico pomáhat, jenom druh pomoci se od zbytku Evropy liší. Zatímco většina států shání munici, Slovensko nabízí humanitární pomoc, v čemž podle ní tkví podstata problému.

„Mnohokrát jsem slyšela, že pan Fico řekl, že Rusko je agresor, Ukrajina má právo se bránit. Rozhodně bych ho neoznačila za proruského politika,“ říká poslankyně.

Označení se vyhýbá i Vondra, ovšem z odlišných důvodů. „Nechci dávat nálepky. Ale faktem je, že nejen já, my všichni slyšíme také výroky úplně jiné, které Putinově strategii nahrávají. A to je samozřejmě něco, co mně se nelíbí,“ konstatuje.

Výlučné a blízké vztahy, jak říká Dostálová, vyžadují i vyšší míru kompromisu. „Vztahy se Slovenskem, vzhledem k tomu, že jsme byli mnoho let jedna země, jsou v jiné konstelaci než s ostatními státy. Právě mezi skoro rodinou by se měly některé věci polknout, i ty hořké pilulky,“ domnívá se.

Naopak podle Vondry jsou neshody běžnou záležitostí i mezi tak blízkými spojenci, jakými se Slovenskem jsme.

„Občas máme konflikty s některými sousedy. Mívali jsme je s Rakouskem kvůli jaderné energetice. Dneska je máme se zahraniční politikou Viktora Orbána,“ srovnává Vondra. „Ale neznamená to, že je spolkneme. Protože kdybyste jenom cokoliv bez rozmyslu polykali, tak se vám z toho nakonec může udělat špatně.“

Více podrobností o přerušení konzultací se Slovenskem, postoji české vlády a zahraniční politice Roberta Fica si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse. Moderuje Jan Bumba.