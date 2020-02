Advokát Toman: Proč bych si s vámi měl povídat o mých pozemcích v Kersku? Dostaly se k nám náhodou

Pozemky v oblasti Kersko ještě před deseti lety patřily Lesům České republiky, které se je následně z neobjasněných důvodů rozhodly prodat. Nedávno je získala advokátní kancelář Toman, Devátý, která v době prodeje pro státní lesy pracovala. Advokát Petr Toman v rozhovoru pro Radiožurnál tvrdí, že je to „fakt náhoda“. Rozhovor Praha 17:11 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít advokát Petr Toman | Zdroj: Profimedia

Chtěl bych se vás zeptat na firmu Unilink.

Ano, to je naše firma. A co vás na ní zajímá?

Mě by zajímaly její pozemky a způsob, jak k nim přišla. Jsou opravdu vaše nebo někoho jiného, komu to vaše kancelář drží?

To je naše. Komu bychom to drželi?

Sejdeme se?

Já si myslím, že ne. Jako proč bych si s vámi měl povídat o mých pozemcích v Kersku?!

Očividně tam chystáte docela velkou investici.

Očividně nechystáme.

Jak to? Vy to prodáte?

Jasně. Prodává se to.

A komu se to bude prodávat?

To nikdo neví. Jednáme s realitní kanceláří.

Takže vy jste loni v říjnu koupili pozemky, zahájili projekt luxusních srubů a ještě, než se rozjede, tak to prodáte?

Přemýšlí se o tom. Proto říkám, co vás na tom může zajímat. Není na tom nic. Pro nikoho to nedržím a o soukromých aktivitách se ani nechci bavit.

Mě na tom zaujalo, že vaše kancelář byla docela aktivní při zastupování Lesů ČR, které to prodávaly.

To jsme dodnes. Ale v tu dobu jsme o žádných pozemcích v Kersku netušili.

Ani o firmě Unilink, která tehdy pozemky vlastnila?

Ne. To vůbec. Vůbec nic. Podívejte se do obchodního rejstříku, kdy jsme se k tomu dostali.

Ona tu firmu Unilink předtím vlastnila nějaká švýcarská firma, že ano?

Ta s námi nemá vůbec nic společného.

Vy jste ale tu firmu Unilink pro švýcarskou firmu zakládali.

To vůbec už nevím. To si myslím, že ne. Kterou myslíte?

Švýcarskou firmu Orvilink.

Orvilink! Tak ta s námi nemá nic společného.

A čí ta firma byla?

Teď už chápete, že když říkáte, že jsme pro ně pracovali, tak to vám už tedy říct nemůžu, když to byla právničina.

Vy jste měli plnou moc od této švýcarské firmy, abyste firmu Unilink založili. Tak by mě zajímalo, čí to bylo.

To vám nepovím. To nevím. My jsme se k tomu dostali teďka. Teď je to naše. A to je asi tak vše.

A můžu se zeptat, jak se pan Boček stal jednatelem? Protože on byl v dozorčí radě Lesů ČR v době, kdy se ten prodej finalizoval.

Protože to je můj klient, tak jsem ho požádal, aby toho jednatele dělal.

Jako svého klienta?

Už asi šest let je to můj klient. A protože mu nikdo nechce dát moc práci, tak já jsem mu ji tímto způsobem dal.

Vy jste se o ty pozemky v roce 2008 zajímal?

Vůbec ne. Ne.

Můžu se zeptat, jak jste se k tomu nyní dostali? Protože vy jste v říjnu koupili pozemky a teď říkáte, že je budete prodávat.

My jsme v říjnu nekoupili pozemky.

V říjnu jste získali firmu Unilink, která vlastní ty pozemky.

V říjnu jsme získali firmu a to je úplně něco jiného. Ta firma pozemky má od roku 2010, ale to nemá nic společného s nějakými tehdejšími aktivitami.

Takže tehdy to prodávaly Lesy ČR, pro které jste pracovali. Koupila to firma, se kterou jste spolupracovali, a teď se to k vám celé náhodou dostalo?

Tak. To je přesně ono.

Opravdu?

Fakt. Je to tak. Ale co já si vybavuji, tak když jsme se na to tenkrát dívali, nebo nyní, když jsme to kupovali, tak ty pozemky se prodávaly ve výběrovém řízení. Protože já jsem nad tím přemýšlel přesně z toho pohledu, ze kterého se mě na to ptáte. Dělalo se veřejné výběrové řízení, kterého se zúčastnil Unilink a vyhrál za celkem vysokou cenu.

Unilink byl jediný, kdo se toho řízení zúčastnil. Lesy ČR za ten prodej následně zkritizoval NKÚ.

Opravdu? Tak to ani nevím.

A pak se to dostalo k vám. Náhodou.

To je ale fakt náhoda. Fakt je to náhoda.

A určitě to budete tedy prodávat?

Je to jedna z variant.

Ale vy už přece na ten projekt máte i reklamu v časopisech.

No jo no. Uvažuje se o tom. Snaha zvýšit cenu.

Roman Boček, který firmu Unilink vede, později potvrdil, že projekt výstavby luxusních srubů na pozemcích vykoupených od Lesů ČR běží. Martin Kovář, zástupce druhého z investorů projektu z firmy Finny, která sruby dodává, posléze specifikoval, že aktuálně se na úřadech vyřizují první povolení.