Zlínskému kraji hrozí desetimilionová pokuta, nebo by mohl přijít o část pozemků v Malenovicích

Vrácení části pozemků, nebo smluvní pokuta 10 milionů korun teď hrozí Zlínskému kraji kvůli neuskutečněné stavbě nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Podle zjištění Radiožurnálu kraj loni na jaře koupil pozemky od společnosti Unimex Group s podmínkou, že na místě bude stát nová nemocnice. Současné hejtmanství chce ale od záměru stavby zdravotnického zařízení za asi 8 miliard ustoupit, kvůli právním závazkům ale projekt stále není zrušený. Zlín 10:07 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně | Foto: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Vedení Zlínského kraje podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO desetimilionovou smluvní pokutu platit nechce, proto nyní se společností Unimex Group vyjednává.

Reportér Radiožurnálu: Příběh vyměněných lukrativních parcel v Brně budí podezření z účelové transakce Číst článek





„Na stole jsou dvě pracovní verze. Jedna z nich hovoří o tom, že bychom si ten pozemek nechali a vyjednali dodatek, který by tuto desetimilionovou kauci rušil. Nebo bychom firmě UnimexGroup celý pozemek vrátili zpět nebo by ona od nás koupila pozemek zpět,“ říká Holiš.

Společnost Unimex Group se k situaci odmítla vyjádřit. Podle zástupkyně společnosti Silvie Flíglové jsou důvodem stále probíhající jednání. Zlínský kraj nemá zatím jasno ani o tom, jak by pozemky ve Zlíně-Malenovicích využil.

Hrozba kauce

„Pokud bychom tam my jako kraj spolu případně s ministerstvem stavěli něco, z čeho bychom měli jiný ekonomický zisk, tak v té chvíli Unimex Group potvrdil, že cena 1600 korun není adekvátní za metr čtvereční,“ komentuje Holiš.

„Než se dohodneme, co s ostatními pozemky nebo případně jaký záměr, tak je lepší se s Unimexem vyrovnat úplně na jistotu, ať nám nehrozí desetimilionová kauce,“ dodává.

Životní obchod soudce Ambruse. Pozemek v hodnotě 20 milionů koupil za 260 tisíc korun Číst článek

Za pozemky zaplatil Zlínský kraj společnosti Unimex Group celkem 1 553 000 korun. To vyplývá ze smlouvy, která je veřejně dostupná z registru smluv. Cena za metr čtvereční byla 1650 korun.

Podle bývalého hejtmana Jiřího Čunka z KDU-ČSL, který pozemky vykupoval, prodali pozemky někteří lidé pouze za účelem výstavby nemocnice.

Vrácení pozemků

„Mnozí řekli, že na nic jiného by to neprodali. Jedním z vlastníků byla firma Unimex, která požadovala, že pozemky by si jinak nechala na jiné investiční příležitosti, ale na nemocnici je prodávat, to si tam dali požadavek smluvní pokuty,“ uvádí Čunek. „To znamená, že firma Unimex se chová podle smlouvy v pořádku,“ dodává.

Pokud by kraj měl pozemky vrátit, přišel by tak podle Čunka o více peněz. Pozemkům díky sjednocení stoupla hodnota.

„Pokud by si firma Unimex podle smlouvy vzala i ty pozemky zpět, tak by to dopadlo tak, že kraj by přišel z pohledu cen možná o 100 až 200 milionů korun,“ říká Čunek.

Podle Čunka je jediným řešením, že by si kraj pozemky nechal a nezrušil investiční záměr. To však současné vedení Zlínského kraje odmítá. Celkem za území ve Zlíně-Malenovicích kraj zaplatil 48 vlastníkům 231 milionů korun.