Pozor na Barbie z Číny, varuje ministerstvo zdravotnictví. Panenka obsahuje nebezpečné ftaláty

Ministerstvo zdravotnictví varuje před nebezpečnou plastovou panenkou typu Barbie. Výrobek s názvem Fashion Girl 825 totiž obsahuje nebezpečné ftaláty, které mají vliv na reprodukční orgány. Látky se při hře můžou dostat do kontaktu s kůží a slinami dítěte. Ministerstvo v posledních dvou týdnech upozornilo na šest dalších závadných panenek. 16:10 27. prosince 2017

Panenka je vysoká necelých 30 centimetrů, má dlouhé vlasy a textilní šaty různých barev. V balení se prodává po dvou kusech v papírové krabici s průhledem.

Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (Fashion girl, My fashion, my happy!, Give you my love!, SWEET, BEATIFUL, Vogue, IS…FASHION), symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu (Čína).

Riziko čínského výrobku spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány.

Ministerstvo v posledních týdnech informovalo i o dalších závadných panenkách. Těmi dalšími jsou panenky HENFGA Happy Day 798, FAD GIRL, MAGIC GIRL 807, charm MAGIC GIRL 910, Angel in white 277, panenka my first FASHION a Baby THE LOVELY BABY IS WAITING FOR YOU. I tyto panenky většinou obsahují rizikové ftaláty.