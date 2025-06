Pozor na podvody přes whatsapp, kdy kamarádi prosí o podporu v soutěži, varuje policie

„Cílem kyberšmejdů je, abyste klikli na odkaz, který samozřejmě nevede na žádnou soutěž, ale na stránky připravené pachatelem,“ vysvětluje policejní preventista Ondřej Penc z Policejního prezidia ČR. Tímto způsobem se šíří také prosby o půjčení peněz, které se rovněž tváří jako zprávy od známých. Rozhovor Praha 15:11 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Cílem pachatelů je dostat se k vašim telefonním číslům. „A říkáte si, že odkazem to přece není tak jednoduché. Není. Vy musíte udělat další dílčí kroky, kterými propojíte svůj telefon, svůj whatsapp s tou desktopovou verzí,“ popisuje Ondřej Penc.

„Když my omylem v domnění, že hlasujeme pro nějakou kamarádku, vyplníme telefonní číslo a dáme takové tlačítko připojit zařízení, tak tím jsem svůj telefonní profil připojil k počítači pachatele. On se mi dostane do whatsappu, vidí všechny mé kontakty, ty si zkopíruje a z toho stolního počítače píše jako já, posílá zprávy, které se tváří jako ode mne,“ dodává preventista.

Získané kontakty pak podvodníci využívají k dalším útokům, nejčastěji jde o žádosti půjčení peněz.

„Bohužel jsou případy, kdy se lidé nechali nachytat. Byli neopatrní, komunikovali a nevěděli, že to je pachatel. Ten z další komunikace pozná, jestli si tykáte, vykáte, takže okamžitě přejde třeba na tykání a píše, že má problémy. A dnes poslat peníze z telefonu je velmi jednoduché, naskenujeme QR kód a je vymalováno.“

Nejhorší je spěch

Útočníci své praktiky a podvody neustále mění a přizpůsobují tomu, co funguje. „Ta struna, na kterou brnkají, jsou city, strach, emoce. Toho využívají a vědí to moc dobře. Není to o tom, že ten člověk by měl být hloupý, nevzdělaný. On většinou nemá čas, nepřemýšlí o tom, co dělá, kam kliká, s kým mluví a podobně.“

Základní radou Ondřeje Pence je tedy na chvíli se zastavit a přemýšlet. „Já bych nechtěl, aby se lidé báli a panikařili, že není bezpečno. Spěch je to nejhorší, co nám podráží nohy. Stačí se akorát zastavit, nádech, výdech, nikam nepospíchat. A opravdu se toto děje? Takto to je správně? Ne, nikdo nepotřebuje vědět údaje mé karty, banka nezachraňuje peníze po telefonu, policie nevyšetřuje po telefonu.“

Preventivní informace a upozornění na jednotlivé podvody najdete i na stránkách Policie ČR.

Jak kyberšmejdům pomáhá umělá inteligence? Budeme ještě v budoucnu něčemu věřit? Je stále ve hře falešný bankéř? A na jaké podvody si dát pozor u internetových bazarů? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.