Zeman: Pozvánka na Hrad v den státního svátku 28. října byla určena Rusínům, Tatary jsem nezval

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek prohlásil, že prokremelské krymské Tatary na Pražský hrad u příležitosti státního svátku 28. října nezval. Přišli tam podle něj jako doprovod Rusínů, kteří byli na oslavy vzniku samostatného Československa pozváni.

Server DeníkN ale uvedl, že pozvánky z Hradu byly adresovány přímo členům prokremelského spolku.

Kolegium Paměti národa v dopisu nejvyšším představitelům Ukrajiny tento týden vyjádřilo zahanbení nad tím, že aktivisté ze spolku Kyrym birligi (Krymská jednota) byli na Hrad pozváni. Zemanovo chování označili v dopise adresovaném prezidentovi Volodymyru Zelenskému a premiérovi Oleksiji Hončarukovi za nemravné.

Krymští Tataři na konci října zveřejnili fotografie z recepce konané na Pražském hradě u příležitosti státního svátku. Doprovodili je textem, že Zeman uznal Ruskem obsazený ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska. Ovčáček nejprve toto tvrzení na dotaz serveru Deník N nepopřel, ale následně sdělil, že Zeman nadále považuje anexi Krymu za protiprávní. Server zároveň uvedl, že zástupci Tatarů byli na Hradě na prezidentovo pozvání.

Ukrajinské velvyslanectví v Praze pozvání odsoudilo a českého velvyslance v Kyjevě Radka Matulu si kvůli záležitosti předvolalo ukrajinské ministerstvo zahraničí.

Kolegium společnosti Paměť národa se za pozvání na Hrad omluvilo. „Setkávání naší hlavy státu s kolaboranty, kteří mají vyvolat dojem, že anexe cizího území je legitimním krokem, pokud si to tamní lid přeje, přímo napomáhá okupačnímu režimu, který na cizím státu vykonal neomluvitelné násilí,“ napsali zástupci spolku Paměť národa v dopise, který ve středu předali ukrajinskému velvyslanci v Praze Jevhenovi Perebyjnisovi.

Zeman ve čtvrtek na TV Barrandov řekl, že krymské Tatary nepozval. Pozvánka byla podle něj určena zástupcům Rusínů, kteří byli součástí tehdejšího Československa, proto byla jejich účast logická. Ti si na recepci vzali jako doprovod místo rodinných příslušníků krymské Tatary, kteří začali tvrdit, že je pozval prezident republiky, uvedl Zeman.

„Každá pozvánka je pro dvě osoby a záleží jen na pozvaném, kdo doprovod tvoří,“ napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Dopis Paměti národa označil za "blamáž a nemravnost vůči České republice, protože na základě fake news poškozují její jméno na Ukrajině". Zároveň připomněl, že Zeman považuje anexi Krymu za nezákonnou.

Kancléř Vratislav Mynář v rádiu Frekvence 1 řekl, že Rusíni o pozvánku požádali na zářijové schůzce se Zemanem, kam jich dorazilo zhruba deset. „Poté jsem byl požádán, jestli by byla možnost, že by si vážili, kdyby část z nich mohla přijít na oslavu 28. října. Já vyhověl, připravil čtyři pozvánky. A mezi těmi lidmi, kteří dorazili, byla údajně ta slečna, která byla v nějakém spolku. Ale já popírám, že by byl tento spolek pozván na oslavy,“ uvedl.

Koordinátorem projektu Paměť národa je společnost Post Bellum, spolupracuje s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Cílem je vytvořit sbírku vzpomínek pamětníků důležitých historických událostí. Kolegium tvoří několik desítek lidí. Pod dopisem je uvedeno pět zástupců vedení projektu.