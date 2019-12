Kdo ovlivňuje to, jak se v Česku mluví o Číně? Podle Aktuálně.cz se obraz komunistické země snaží vylepšovat kromě režimu samotného i zdejší firmy, které v Číně podnikají. Společnost Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera si na to najala PR agenturu. Jak nenápadné jsou kroky, které posouvají veřejnou debatu o povaze autoritářských vlád? A jaké riziko to může znamenat pro českou demokracii?