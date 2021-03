PPF přišla o velkého vizionáře, teď ji čeká ‚boj o nástupnictví‘, říká o Kellnerově úmrtí ekonom Křeček

Při sobotní havárii vrtulníku u města Anchorage na Aljašce zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner. Co teď čeká jeho skupinu PPF? Podle analytika Štěpána Křečka začne „boj o nástupnictví“. „Je samozřejmě smutné se o tom v této chvíli bavit, ale celá řada lidí se té smrti bezpochyby pokusí využít,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz hlavní ekonom společnosti BH Securities. Rozhovor Praha 15:29 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities | Foto: Luboš Vedral

Skupina PPF přišla o zakladatele a majoritního akcionáře. Co to pro ni znamená?

Petr Kellner byl bezesporu velký vizionář. Pracovitý a nadmíru inteligentní člověk, který dokázal posouvat věci dopředu. PPF přijde hlavně o jeho elán, díky němuž dokázala uspět na českých i zahraničních trzích. Přestože určitě existuje krizový plán, jak se bude v PPF po smrti pana Kellnera postupovat, tak nahradit jeho osobu bude extrémně obtížné.

Jako zakladatel měl nejen obrovské znalosti o byznysu, který od základu vybudoval, ale měl chuť věci posouvat dál. Bude určitě obtížné hledat jinou takovou osobu. Je to spíše výjimka, když se taková osobnost v Česku narodí. Přestože pocházel z Čech, tak řídil globální byznys a patřil mezi nejbohatší lidi na světě.

Zmínil jste krizový plán. Dá se říct, jak by mohl vypadat?

Směrem do jeho rodiny bude určitě už rozhodnuto, jakým způsobem se bude majetek po smrti dál rozdělovat. Je však možné, že lidé, kteří majetek získají, s ním nebudou schopni takovým způsobem operovat. Musíme si uvědomit, že jejich majetek je strašně obrovský a spravovat ho nedokáže každý.

Co se týče samotné PPF, tak tam určitě jsou určené procesy, jak v této situaci postupovat. Je zjevné, že kromě oficiálních procesů se rozjede i boj o to, kdo po smrti Petra Kellnera získá největší vliv. Rozjedou se hry o to, kdo získá výhodu. Je samozřejmě smutné se o tom v této chvíli bavit, ale celá řada lidí se té smrti bezpochyby pokusí využít.

Ve společnosti měl Petr Kellner na starost strategický vývoj a další směřování. Dá se nějak zjednodušeně říct, co jeho role obnášela?

Byla to vizionářská role, která umožňovala třeba slučování některých společností. Poměrně ohrožená tak může být transakce, kdy se měla spojovat banka Moneta s Air Bank a částí Home Creditu.

Spojení s Monetou tedy může ještě ztroskotat?

Už na burze vidíme, že se investoři zbavují jejích akcií. Nakupovali je hlavně kvůli tomu, že budou posíleny spojením s PPF. Uvidíme, zda se transakci podaří bez Petra Kellnera dotáhnout. Může ale dojít i k jejímu oddálení právě kvůli tomu, že bude chybět silná osoba, která by ji tlačila dopředu.

Jak bude teď PPF přistupovat třeba k CME, společnosti vlastnící Novu? Tu Kellner kupoval asi i kvůli tomu, že chtěl skupinu mediálně podpořit.

Změny budou samozřejmě výrazné. Teď těžko posoudíme, jak se věci budou hýbat dál. Bude záležet na tom, jak dopadne „boj o nástupnictví“. Je možné, že celá řada manažerů, kterými se Kellner obklopoval, teď trošku zvlčí. To by pak znamenalo, že větší projekty, na které budou mít vliv, začnou směřovat trošku jiným způsobem, než by si Petr Kellner představoval.

I jeho vize, kdyby ji chtěli dodržovat, by se ale v čase nějak vyvíjela a oni už nebudou vědět, jak by si posouvání projektů dál představoval. Určitě se začnou odchylovat od původních záměrů. A jelikož úmrtí bylo náhlé a nepřišlo například po dlouhé nemoci…

Jako u Steva Jobse, ke kterému Kellnera přirovnal ekonom Lukáš Kovanda. Ten si ale právě kvůli té nemoci vychovával nástupce a připravoval je na to.

Přesně tak. Tím, že to nikdo neočekával, je to předání moci ve skupině složitější.

O2 je stabilní

Pražská burza hlásí, že akcie O2 a Monety klesly o jedno, respektive tři procenta. Je to výrazný posun?

U Monety máme pokles o 2,9 procenta. To je bezesporu výrazný posun. Ty akcie jsou citlivé právě kvůli tomu, že je obklopuje největší transakce za poslední dobu, kterou úmrtí Petra Kellnera určitě ovlivní.

Co se týče O2, tak tam se nic velkého nechystalo. Je to stabilizovaná společnost, která má výraznou část telekomunikačního trhu. Je jasné, že ty pohyby jsou menší.

U O2 tedy nějaký výrazný pokles do budoucna nehrozí?

O2 by klesat nemělo. Co se týče operátorů, je český trh rozdělený na tři hráče a těžko O2 začne ztrácet. To si management firmy určitě pohlídá. V tu chvíli se jedná o stabilní dividendový titul. Díky čím dál větší spotřebě dat bude mít spíš tendenci mírně narůstat. Událost je to samozřejmě negativní, ale krátkodobá z hlediska dalšího vývoje. O2 je společnost, u níž se toho nedá moc pokazit.

Osobní vazba na Čínu

Vidíte ve struktuře společnosti někoho, kdo by Petra Kellnera mohl nahradit v té vizionářské roli, o které jste mluvil?

V tuhle chvíli nechci předjímat. Bude si to muset určit jeho nejbližší okolí. Také bude potřeba vše konzultovat s rodinou. Ani v PPF a v rodině možná neví, jak se se situací vyrovnají.

Takže se nedá říct ani to, zda se do „boje o nástupnictví“ za rodinu nějak zapojí Daniel Křetínský, přítel Anny Kellnerové?

Daniel Křetínský má s miliardovým byznysem zkušenosti a je tam rodinná vazba, takže se takové řešení nabízí. Ale majetek pana Křetínského je ve srovnání s majetkem pana Kellnera zanedbatelný. Bavíme se zde o řádově jiném majetku. Není tedy dopředu jasné, že by měl Křetínský vůbec zájem o spravování takového majetku.

Je to nepředstavitelná práce a museli bychom se zeptat pana Křetínského, zda by o ni měl zájem. Já si troufám říct, že vedení PPF je složitá pozice, která k sobě určitě bude přitahovat pozornost. A předvídat, kdo se jí chopí, je teď v podstatě nemožné.

V posledních letech se hodně řešil Kellnerův byznys v Číně, třeba přes firmu Home Credit. Je možné, že se firmě na těchto trzích, jako je Čína nebo Rusku, po Kellnerově smrti nebude tolik dařit?

Je zřejmé, že byznys v Číně funguje jinak než byznys v západní Evropě. Je tam hodně důležitá osobní vazba. I kvůli tomu se Petr Kellner spojil s představiteli českého státu a nechal si otevírat dveře pro byznys do Číny. Vazba, kterou Petr Kellner složitě vytvořil, jeho smrtí končí. Bude velice složité byznys dál rozvíjet. Právě proto, že se bude muset vygenerovat nová osoba, která bude byznys na tomto trhu dál rozvíjet. Osobní vazba je tam určitě hodně důležitá.