PPF zveřejnila video s Kellnerem. ‚Pokud vás nebaví práce, tak pak je lepší mekáč,‘ říkal

Podnikatel, táta, konzervativní člověk i liberál a pravicový člověk se silným sociálním cítěním. To všechno byl podle svých vlastních slov miliardář Petr Kellner. Řekl to ve videu, které den před jeho nedožitými 57. narozeninami zveřejnila skupina PPF. Kellner, který přišel o život při letecké havárii na konci března, se médiím a kamerám vyhýbal. Přesto existuje několik videí, které ho zachytily v různých situacích. Praha 19:29 19. května 2021

„Jsem Petr Kellner podnikatel a taky jsem Petr Kellner táta. Jsem introvert, nemám rád velké společnosti. Hlavně chráním rodinu,“ říká v první části videa Kellner. Dodal, že je konzervativní člověk i liberál a že je „pravicový člověk se silným sociálním cítěním“.

Zítra by Petr Kellner oslavil 57. narozeniny. Doopravdy ho bohužel znalo jen málo lidí, ale existuje pár historických záznamů, kde je alespoň trochu vidět, jaký doopravdy byl. Celé video je na https://t.co/rMitEDdD72. — Vladimír Mlynář (@mlyvla) May 19, 2021

Další části jsou vystřižené z firemních prezentací.

„Chtěl bych vybudovat firmu, na kterou budou Češi pyšní. Ukázat světu, že z takhle malé země - a desetimilionové Česko malá země je - jsme schopní udělat něco, co má otisk ve světě. Myslím si, že se to nám/mně daří," popsal.

Vadilo mu ale, že Češi nejsou pyšní na to, že někdo „vybudoval něco, co je schopné konkurovat ve světě“. „To hodně souvisí s českou náturou, a to je závist,“ doplnil.

Svým zaměstnancům říkal, že je práce musí bavit. V opačném případě se mají dát pauzu, pokud to nepomůže, tak ještě delší pauzu. Pokud ani pak nenastane změna, měl by člověk podle Kellnera řešit s firmou, jestli není možná nějaká změna. „A když ani tady nenajdete cestu, tak pak je lepší ‚mekáč‘, nejlepší, super - okýnko, odpočinout si,“ dodal.

Šestapadesátiletý Kellner zahynul na konci března společně s dalšími čtyřmi lidmi ve vrtulníku, a záchranáři, kteří na místo havárie dorazili až tři hodiny po neštěstí, tak našli pouze jediného přeživšího. Tím byl bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, který následně strávil několik dnů v místní nemocnici ve vážném stavu. Horváth podle médií vyšetřovatelům řekl, že podle jeho názoru nehrála roli technická porucha.

Podnikatel a finančník Petr Kellner měl pověst jednoho z nejvlivnějších Čechů, podle posledního žebříčku časopisu Forbes z letošního dubna byl loni 110. nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě 17,5 miliardy dolarů (asi 386 miliard korun).

Byl také známým filantropem, který věnoval velké částky na dobročinnost nebo který financoval studia českých dětí v zahraničí. Na druhou stranu byl kritizován kvůli úvěrové firmě Home Credit nebo snahám ovlivnit české veřejné mínění vůči Číně, kde PPF podniká.