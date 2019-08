Nepohodu v práci podle průzkumu pociťuje 90 procent Čechů. Pomohla by dovolená i kratší pracovní doba

Určitou nepohodu v práci pociťuje přes 90 procent Čechů. Na vině je zejména dlouhodobá rekordní zaměstnanost, v důsledku které jsou zaměstnanci často dlouhodobě přetěžováni. Delší dovolená by přispěla k větší pracovní pohodě třetině zaměstnanců, téměř čtvrtině by pomohl také příspěvek na dovolenou. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika mezi 525 respondenty. Praha 14:32 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než pětině by k větší pohodě v práci přispěla kratší pracovní doba. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dlouhodobé přetěžování a stres vedoucí k únavě a napětí na pracovišti, který nyní zažívá většina zaměstnanců, jsou hlavními důsledky rekordní zaměstnanosti.

Jen sedm procent Čechů je se současným stavem v práci plně spokojeno a nic jim neschází, ostatní pociťují určitou nepohodu. Dvě třetiny z nich by se cítily v práci komfortněji, kdyby dostávaly od zaměstnavatele více peněz.

Na pohodu v práci nemají vliv jen peníze. Na 34 procent dotázaných by pomohla také delší dovolená. Ta jde ovšem ruku v ruce s vyššími finančními náklady. Proto není divu, že 24 procent by se rovněž cítilo komfortněji, kdyby od zaměstnavatele dostávali i příspěvek na dovolenou.

Zaměstnanci by ale evidentně během léta uvítali možnost trávit méně času na svých pracovištích i mimo dovolené. Více než pětině by k větší pohodě v práci přispěla kratší pracovní doba.

Práce z domova a stravenky

Mezi mladými lidmi okolo 30 let to stejně vnímá dokonce více než třetina zaměstnaných lidí. Na 15 procent uvedlo, že by jim během léta pomohla možnost pracovat z domova.

„Zejména v létě hrozí přetěžování těm zaměstnancům, kteří přebírají práci za své kolegy na dovolené. Proto by zaměstnavatelé měli na léto naplánovat co nejméně aktivit a pokusit se zajistit prostor k odpočinku i těm, kteří na dovolenou neodjedou,“ upozornila ředitelka obchodu Up Česká republika Petra Prchlíková.

Průzkum také potvrdil, že na pracovní pohodu zaměstnanců má vliv i jejich stravování. Více než pětina Čechů uvedla, že by jim k větší pohodě v práci pomohlo navýšení současné hodnoty stravenek, případně jejich samotné zavedení. Přestože nominální hodnota stravenek poskytovaná zaměstnavateli každoročně roste, ne vždy pokryje běžný oběd v rámci poledního menu.