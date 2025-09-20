Prachatická střední pedagogická škola slaví 75 let. V Jihočeském kraji je jediná s tímto zaměřením

  • Střední pedagogická škola v Prachaticích si dnes připomíná 75. výročí od založení | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

  Další fotografie (4)

Prachatická střední pedagogická škola vychovává budoucí učitele už 75 let. V sobotu si učitelé, studenti i absolventi připomínají významné výročí od založení školy hudbou, divadlem, výtvarným uměním a společným setkáváním.

„Mě to baví. Je tu dobrá společnost, lidi jsou k sobě hodně příjemný. Máme tu dost úsměvů od učitelů i mezi sebou, takže to mě tady baví,“ chválí žák Pavel Honza. 

„Letos u nás ve škole mám 30 let, což je takové krásné kulaté výročí, a proto jsem se také rozhodl, že po 30 letech už bych si mohl třeba odpočinout a jít do toho zaslouženého důchodu,“ říká pro Český rozhlas České Budějovice Antonín Krejza, emeritní ředitel střední pedagogické školy.

Pedagogická škola slaví 75 let. Je jediná v Jihočeském kraji s tímhle zaměřením.

„Žáci tu jsou opravdu z celého kraje stabilně. O naší školu je docela velký zájem. Minimálně třikrát až čtyřikrát tolik uchazečů se nám hlásilo teď v posledních letech,“ pokračuje Krejza. 

Několik oborů 

Studenti tu jsou hned v několika různých oborech. „Jeden obor je předškolní a mimoškolní pedagogika, ta má pak uplatnění rovnou v mateřských školách. Nemusí potom ještě dodatečně studovat. Druhý obor je pedagogické lyceum. Úplně plno máme na oboru praktická sestra, jsme detašovaným pracovištěm Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích,“ popisuje. 

Marie Trnková je od letošního léta ředitelkou střední pedagogické školy. „Prohlídka školy vypukne v deset hodin, bude program do dvou hodin odpoledne, ale škola pro veřejnost bude otevřena až do sedmnácté hodiny, aby si třeba mohli bývalí spolužáci popovídat,“ říká o programu oslav.

„V tělocvičně budou sportovní hry. V ostatních třídách najdete například výstavu výtvarných děl žáků, nácvik sboru fontány Cinku. Aby to nebylo jenom o historii, tak máme připraveny i moderní robotické pomůcky, 3D tiskárnu, matematické hry. Z každého předmětu, který je tady vyučován, najdete něco,“ jmenuje Trnková. 

Od dvou hodin bude program pokračovat v sále Národního domu. Na náměstí Na akademii vystoupí hudební soubory spojené se střední pedagogickou školou.

