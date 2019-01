Ministři letos plánují pracovní cesty do exotických destinací. V itineráři mají Barmu či Indonésii

Ministři současné vlády chtějí letos prosazovat české zájmy v jihovýchodní Asii, Jižní Americe nebo Skandinávii. Vyplývá to z přehledů plánovaných zahraničních cest, které Radiožurnál získal od jednotlivých rezortů. Třeba ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) má na letošek v plánu cesty do Jordánska, Barmy nebo Číny. Praha 9:22 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Česko teď nabízí thajskému královskému letectvu svůj nejnovější model L 39 NG. O zakázky se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) budou ucházet také třeba čeští výrobci útočných pušek a pistolí, leteckých simulátorů, výrobci houfnic nebo tradiční čeští výrobci nákladních vojenských aut,“ informoval reportér Českého rozhlasu David Jakš z aktuální velké cesty premiéra Andreje Babiše a ministryně Novákové po jihovýchodní Asii.

Poslechněte si celou reportáž.

Jejím cílem má být hlavně navazování obchodních vztahů v zahraničí. Tím ale výjezdy zmíněných politiků zdaleka nekončí. Babiš se ještě v lednu chystá na Světové ekonomické fórum v Davosu.

Delegace podnikatelů

Nováková má v plánu například výjezdy do Kyrgyzstánu, Jižní Ameriky nebo na Ukrajinu. Na většině cest ji budou doprovázet čeští podnikatelé.

„Každá cesta má svůj bilaterální rozměr. Na většinu s sebou bude paní ministryně brát delegaci podnikatelů. I ve vztahu k tomu, jak naši podnikatelé indikují, tak je v současné době potřeba diverzifikovat náš zahraniční obchod. A to nejenom na země Evropské unie, ale i mimo ni. Abychom měli silnější a stabilnější pozici pro naše české podniky,“ říká Radiožurnálu mluvčí ministerstva průmyslu Milan Řepka.

Návštěvu Ukrajiny má kromě Novákové v plánu také šéf české diplomacie Tomáš Petříček z ČSSD. Ten se chystá rovněž i do Pobaltí nebo na západní Balkán. Minulý týden spolu s dalšími zástupci vlády ladil plány vrcholných zahraničních cest, tedy cest, které vedle šéfa diplomacie podnikají čtyři nejvyšší ústavní činitelé a ministr obrany.

„Výjezdy by samozřejmě měly směřovat do oblasti zahraničních vztahů především na posilování vztahů se sousedními státy. A na naši spolupráci v rámci Evropské unie, nicméně máme také zájem posilovat obchodní vztahy s celou řadou zemí po celém světě. Rádi bychom se věnovali oblasti východní Asie, máme vyšší zájmy o Afriku a také střední a Jižní Ameriku,“ popsal ministr.

Zbrojařské akce

Mnoho času v letadle letos stráví také ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. Kromě pravidelných setkání ministrů obrany zemí Evropské unie, NATO a visegrádské čtyřky ho čekají například zbrojařské akce v Asii.

„Navštíví zbrojní veletrhy ve Spojených arabských emirátech a v Indii, kvůli podpoře českého obranného průmyslu. A zbrojní veletrhy, to abychom věděli, co je nejnovějšího na trhu se zbrojním materiálem. Zároveň to jsou významné veletrhy v Asii. Tam vystavuje řada českých firem. Svojí přítomností tam podpoří české vystavovatele,“ přiblížil pro Radiožurnál mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO podnikne letos dvě velké cesty se Svazem průmyslu a dopravy. „Předběžně jsem přislíbil, že bych jel se svazem průmyslu v dubnu do Jižní Ameriky, do Peru a Kolumbie. Samozřejmě to bude snaha o otevření dveří českým firmám třeba z pohledu sanitace vody, hospodaření s vodou, odpady. Druhou destinací je cesta do jihovýchodní Asie,“ řekl Brabec.

Nejčastěji budou členové vlády letos cestovat do Bruselu, Štrasburku a v první polovině roku také do Rumunska, které do konce června přesedá Radě Evropské unie.